Какой праздник отмечают 16 января: все об этом дне

16 января – дата с насыщенным сочетанием религиозных, международных и исторических событий. В этот день чествуют событие церковного календаря, связанное с апостолом Петром.

В мире сегодня – Международный день острой и пикантной еды, Международный день ройбуша, Всемирный день The Beatles. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 16 января

Поклон честным оковам святого апостола Петра

Этот церковный праздник посвящен воспоминанию о кандалах, которыми, по христианскому преданию, был скован апостол Петр во время заключения в Риме. Верующие воспринимают эти оковы как символ испытаний, стойкости в вере и духовного освобождения. В богослужебной традиции день имеет спокойный, молитвенный характер и не относится к большим праздникам.

Международный день острой и пикантной пищи

Неофициальный гастрономический праздник, объединяющий любителей блюд с перцем, специями и острыми соусами. День призван обратить внимание на кулинарные традиции разных народов и роль специй в мировой кухне.

Международный день ройбуша

Дата, посвященная ройбушу – популярному южноафриканскому напитку без кофеина. Его ценят за мягкий вкус и содержание антиоксидантов. В этот день обычно говорят о культуре потребления травяных чаев и здоровых альтернативах кофе.

Всемирный день The Beatles

Праздник поклонников легендарной группы, которая существенно повлияла на развитие рок-музыки и массовой культуры ХХ века. Дату связывают с началом стремительного взлета группы и ее глобальным культурным феноменом.

Исторические события 16 января

1918 – Центральная Рада приняла закон о создании украинской добровольческой армии.

1919 – Украинская Директория объявила войну большевистской России.

1945 – Адольф Гитлер спустился в подземный бункер под своей канцелярией, где находился до дня самоубийства.

1991 – Белый дом официально объявил о начале операции "Буря в пустыне" с целью освобождения Кувейта от иракской оккупации.

2003 – Верховная Рада Украины приняла Гражданский кодекс Украины.

2014 – в Украине были приняты так называемые "диктаторские законы 16 января".

