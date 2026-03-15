Какой праздник отмечают 15 марта в Украине: все об этом дне

15 марта в Украине и мире отмечают ряд памятных дат, профессиональных и международных событий. Этот день сочетает церковные чествования святых мучеников, государственные и общественные события, а также несколько важных международных инициатив.

Видео дня

Кроме того, дата связана с рядом исторических событий, которые оставили заметный след в истории Украины и мира.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день защиты прав потребителей

Международный день борьбы с исламофобией

День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

Всемирный день речей

Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения

Всемирный день контактов

Международный день переосмысления богатства

Международный день борьбы с полицейской жестокостью

Александров день

Международный день защиты детенышей тюленей

Церковный праздник 15 марта

В воскресенье третьей недели Великого поста Православная церковь отмечает Крестопоклонное воскресенье, когда для укрепления духовных сил верующих на середину храма торжественно выносится Святой Крест.

Также в этот день почитается память святого мученика Агапия и семи мучеников, которые в IV веке мужественно засвидетельствовали свою веру во Христа во время жестоких гонений в Кесарии Палестинской.

События этого дня

44 до н. э. — заговорщики во время заседания сената убили римского консула Юлия Цезаря.

1493 — два из трех кораблей первой экспедиции Колумба вернулись в Испанию, привезя в Европу первых индейцев.

1603 — французский исследователь Самуэль де Шамплан отправился в свою первую экспедицию в Канаду.

1820 — Мэн стал 23-м штатом США.

1848 — начало Венгерской революции за децентрализацию Австрийской империи, демократизацию и мадьяризацию.

1867 — австрийцы и венгры договорились о преобразовании Австрии в дуалистическое государство Австро-Венгрия.

1892 — Джесси В. Рено запатентовал "бесконечный лифт". В 1896 году он же установил первый рабочий эскалатор в Кони-Айленд (Бруклин, Нью-Йорк).

1906 — зарегистрирована компания "Роллс-Ройс".

1917 — в России сформировано Временное правительство, Николай II отрекся от престола.

1919 — французы ввели осадное положение в Одессе.

1919 — большевики национализировали театры Украины.

1923 — конференция послов государств Антанты признала суверенитет Польши над Виленским краем и Восточной Галицией.

1927 — началось строительство Днепрогэса.

1932 — для попытки "экспорта коммунистической революции" в Польшу был создан Польский национальный район имени Феликса Дзержинского.

1937 — в Чикаго открылся один из первых банков донорской крови.

1938 — в Саудовской Аравии начали первые поиски нефти.

1939 — Состоялось первое заседание украинского сойма в Хусте, на котором Карпатская Украина провозгласила свою независимость. В тот же день Венгрия начала наступление на Карпатскую Украину.

тот же день 1944 — был официально одобрен гимн СССР, который заменил собой "Интернационал".

1945 — советские войска начали Верхне-Силезскую операцию.

1951 — Иран национализировал свою нефтяную промышленность.

1962 — американский президент Джон Кеннеди ввел "Билль о правах потребителя". Теперь — Всемирный день защиты прав потребителя.

1964 — состоялась свадьба Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона.

1989 — ЦК КПСС начал расследование "дела Ельцина" в связи с его призывами к многопартийности.

1990 — Горбачев принял присягу президента СССР, первого и единственного за всю историю страны.

1990 — впервые установлены официальные связи между Ватиканом и СССР.

1990 — Иракские власти казнили журналиста британского издания "Observer" в Ираке.

1991 — вступил в силу Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, юридически завершив процесс воссоединения Германии.

1994 — принята Конституция Республики Беларусь.

1996 — южноафриканский прыгун с шестом Оккерт Бритс стал вторым в истории человеком после Сергея Бубки, который прыгнул выше 6 метров.

1998 — в Испании сформирован крупнейший в мире оркестр барабанщиков — из 1700 музыкантов.

2006 — создан Совет ООН по правам человека.

2011 — беспорядками в Дамаске и Алеппо началась гражданская война в Сирии.

2015 — по меньшей мере в 80 городах Бразилии, вышли на улицы 1,5 1,5 миллиона демонстрантов, требуя отставки правительства страны и действующего президента Дилмы Русеф.

2018 — В американском штате Флорида рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами обвалился пешеходный мост на автомагистраль, 4 погибших и 10 пострадавших.

2019 — в городе Крайстчерч вооруженный мужчина убил в мечетях 51 человека и ранил еще 40.

2022 — из-за затянувшегося экономического кризиса на Шри-Ланке начались массовые протесты.

Именинники 15 марта

Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей, Эммануил.

OBOZ.UA напоминает попутно, когда Теплого Алексея в 2026 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.