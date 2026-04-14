Какой праздник отмечают 14 апреля: все об этом дне

14 апреля – дата, объединяющая в себе боль прошлого и гордость настоящего. Пока верующие обращаются к защитнику православной веры, украинцы вспоминают решающий удар по вражескому флоту, который стал символом несокрушимости в 2022 году.

Мировой календарь в этот день призывает к эмпатии и искренним эмоциям, предлагая отпраздновать Международный день моментов смеха и поддержать тех, кто борется с редкими заболеваниями. В то же время история напоминает о роковом столкновении "Титаника" с айсбергом и вечной классике кинематографа от Александра Довженко.

Праздники в Украине и мире

День "Посмотри на небо"

Светлый вторник

Международный день "Будьте добрыми к юристам"

Всемирный квантовый день

Международный день вратаря

Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса

Международный день внезапного смеха

День высоких достижений

Церковные праздники 14 апреля

В Светлый вторник верующие продолжают праздновать Воскресение Христово, почитая память Иверской иконы Божией Матери, которую также называют "Вратарницей" за ее чудесную помощь в защите жилищ и храмов.

В этот же день церковь вспоминает святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских, которые в XIV веке отказались от язычества и приняли смерть за веру, став первыми христианскими святыми на литовских землях.

События этого дня

70 — римские войска Тита Флавия начали осаду Иерусалима.

1611 — на пиру, организованном принцем Федерико Чези в честь Галилео Галилея, впервые прозвучало слово "телескоп".

1848 — в России введен секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью;

1852 — при Университете святого Владимира основан Киевский центральный архив древних актов (ныне — Исторический архив Украины в Киеве).

1863 — в Петербурге состоялась премьера оперы Семена Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем"

1865 — в вашингтонском театре актер Джон Бут смертельно ранил американского президента Авраама Линкольна.

1871 — в Германии основан парламент — Рейхстаг;

1894 — в Нью-Йорке Томас Алва Эдисон впервые продемонстрировал работу своего нового изобретения, устройства для просмотра фильмов под названием кинетоскоп. Длился фильм всего 13 секунд, он не проецировался на экран, и для его просмотра необходимо было смотреть в специальное отверстие

1909 — Уильямом д'Арси создана Англо-персидская нефтяная компания (ныне British Petroleum).

1912 — крупнейший в то время пассажирский лайнер мира Титаник столкнулся с айсбергом и утонул.

1918 — основания в СССР государственной компартийной монопольной пропаганды — декрет Совета народных комиссаров во главе с Лениным.

1927 — в шведском Гетеборге сошел с конвейера первый автомобиль "Вольво" ÖV4.

1929 — ректором Львовской Богословской академии стал Иосиф Слепой.

1930 — на экраны вышел фильм режиссера Александра Довженко "Земля".

1931 — провозглашена Вторая Испанская республика; король Альфонсо XIII лишен власти.

1940 — на Западной Украине у священников изъяли книги регистрации браков.

1970 — на американском пилотируемом космическом корабле "Аполлон-13" произошла авария во время полета к Луне (зафиксирована фраза"Хьюстон, у нас проблема!").

1978 — в Тбилиси состоялись массовые демонстрации с требованием сохранения за грузинским языком государственного статуса;

1991 — из музея ван Гога в Амстердаме похищено 20 картин стоимостью $500 млн, однако они были найдены за 35 минут;

2003 — расшифрован человеческий геном.

2007 — впервые показан на М1 мультсериал Футурама.

2014 — официальное начало АТО на востоке Украины.

2022 — затонул крейсер "Москва", флагман Черноморского флота ВМФ РФ, после удара ракетами "Нептун" ВМС Украины.

Именинники 14 апреля

Антон, Валентин, Иван, Мартын, Александр.

