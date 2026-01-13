Какой праздник отмечают 13 января: все об этом дне

13 января – день, связанный как с церковным чествованием святых, так и с устоявшимися бытовыми обычаями. Кроме этого, дата обозначена международными инициативами и памятными событиями мировой истории.

Сегодня отмечают Старый Новый год, День общественного радиовещания, День "Исполни свою мечту", День поэзии на работе. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 13 января

Церковный праздник

В этот день православная церковь чтит память святых мучеников Ермилата и Стратоника, которые жили в период ранних гонений на христиан. Они подверглись жестоким пыткам за отказ отречься от веры, но остались верными своим убеждениям до конца. В церковной традиции их подвиг считается примером внутренней стойкости, мужества и духовной свободы.

Старый Новый год

Самый известный народный праздник этого дня – Старый Новый год, который возник из-за разницы между юлианским и григорианским календарями. В Украине он сохранился как часть традиционного зимнего обрядового цикла. Это своеобразное прощание с праздниками и последняя возможность побыть в атмосфере рождественского тепла.

День общественного радиовещания

День общественного радиовещания посвящен независимым радиостанциям, которые работают в интересах местных общин. Этот праздник подчеркивает важность доступной, некоммерческой информации и свободы слова.

Дата напоминает о значении голоса общины, который звучит вне политического и коммерческого давления. В Украине эта тема имеет особый вес в условиях войны и информационной борьбы.

День "Осуществи свою мечту"

Этот неофициальный, но символический праздник призывает не откладывать желания "на потом". 13 января предлагают использовать как момент для формулировки личных целей и мечтаний. Речь идет не о громких обещаниях, а о первом, реальном шаге – даже самый маленький.

Праздник напоминает, что мечты не зависят от даты в календаре, но требуют внутреннего решения. Он особенно резонирует на грани праздников и будней, когда появляется пространство для честного диалога с собой.

День поэзии на работе

День поэзии на работе призван вернуть творчество в повседневное рабочее пространство. Он поощряет читать стихи, делиться любимыми строками или просто сделать паузу для эстетического опыта. Идея праздника – напомнить, что даже в деловой среде есть место для чувствительности и воображения.

Исторические события 13 января

1610 – Галилео Галилей открыл четвертый спутник Юпитера – Каллисто, один из крупнейших спутников Солнечной системы.

1942 – начался принудительный вывоз населения Украины в Германию на работы в качестве остарбайтеров.

1953 – в СССР стартовали аресты по так называемому "делу врачей".

1991 – в Литве произошли кровавые столкновения между советской армией и гражданским населением, во время которых был штурмован телецентр в Вильнюсе.

1993 – в Париже представители 130 стран подписали Конвенцию о запрещении химического оружия.

1999 – 36-летний Майкл Джордан объявил о завершении профессиональной карьеры.

2000 – об отставке с должности главы компании Microsoft заявил ее соучредитель Билл Гейтс.

2010 – Апелляционный суд Киева признал, что Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Косиор, Чубарь и Хатаевич организовали геноцид украинцев, но закрыл дело из-за их смерти.

2012 – круизный лайнер Коста Конкордия потерпел крушение у берегов Италии, в результате чего погибли 30 человек.

2015 – произошел теракт под Волновахой в ходе российской вооруженной агрессии против Украины.

2020 – в Таиланде зафиксировали первый подтвержденный случай COVID-19 за пределами Китая.

