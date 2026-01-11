Какой праздник отмечают 11 января в Украине: церковный календарь

11 января 2026 года поражает невероятным сочетанием духовных традиций и знаковых исторических прорывов, от чествования памяти преподобного Феодосия Великого до вручения престижной кинопремии "Золотой глобус".

Этот день напоминает нам о важности благодарности и равенства, одновременно возвращая к судьбоносным моментам, таким как первое использование инсулина для спасения человека или появление термина "Кремниевая долина".

Отважный полет Амелии Эрхарт через Тихий океан и создание Центра подготовки космонавтов подчеркивают неудержимое стремление человечества к новым горизонтам именно в эту дату.

Праздники в Украине и мире

Международный день "Спасибо"

День "Уже не Новый год" (No Longer New Year's Day)

Всемирный день скетчноутинга (World Sketchnote Day)

День тайного приятеля (Secret Pal Day)

День "Ужин в воскресенье" (Sunday Supper Day)

День молока в США (Milk Day)

День "Поездка в метро без штанов" (No Pants Subway Ride Day)

День "Сигареты опасны для здоровья" (Cigarettes are Hazardous to Your Health Day)

День "Узнай свое имя азбукой Морзе" (Learn Your Name In Morse Code Day)

День объятий девочек и мальчиков (Girl Hug Boy Day)

День осведомленности о болезни Педжета (Paget's Awareness Day)

День равенства на работе (International Parity at Work)

Церковный праздник 11 января

Верующие чтят память Феодосия Великого.

Преподобный Феодосий Великий является основателем общежительного монашества в Палестине и создателем первой лавры возле Вифлеема. Прославившись даром исцеления и милосердием, святой посвятил свою жизнь аскетическим подвигам и ревностной защите православной веры от ересей.

События этого дня

В 49 году до н.э. — Юлий Цезарь перешел Рубикон вместе со своей армией, введя Римскую республику в состояние войны.

630 — мусульмане во главе с пророком Магометом завоевали Мекку у курайшитов.

1569 — первая упомянутая в истории лотерея в Англии, состоявшаяся в здании собора Св. Павла.

1693 — землетрясение и цунами на Сицилии повредили 70 городов и вызвали около 60 тыс. жертв.

1759 — в Филадельфии (штат Пенсильвания) начала работу первая в США страховая компания.

1775 — впервые в США еврей (Фрэнсис Сальвадор) был избран на государственную должность. Это произошло в штате Южная Каролина.

1785 — Нью-Йорк стал столицей США (до 1790).

1787 — Уильям Гершель открыл два спутника планеты Уран — Титанию и Оберон.

1803 — Монро и Ливингстон отправились в морское путешествие из США в Париж, имея целью купить Новый Орлеан, в результате чего США приобрели весь штат Луизиана.

1863 — окончание трехдневной Битвы за Форт Хиндман, Арканзас.

1864 — В Лондоне открылся вокзал Чаринг Кросс.

1909 — из Нью-Йорка в Филадельфию отправляются участницы первых женских автогонок.

1919 — в Советской России введена продразверстка (обязательная сдача крестьянами государству излишков хлеба).

1922 — в Торонто (Канада) благодаря научной работе Ф. Бантинга, Ч. Беста и Дж. Маклеода впервые применен инсулин для лечения диабета: 14-летний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, которого спасли с помощью инсулина.

1923 — в связи с невыплатой Германией репараций, установленных Версальским договором, французские и бельгийские войска заняли Рурскую область, где добывалось 70% немецкого угля.

1935 — американка Амелия Эрхарт начала перелет через Тихий океан. Она первой в мире самостоятельно преодолела расстояние от Гавайских островов до Окленда, штат Калифорния.

1946 — в Албании отменена монархия и провозглашена народная социалистическая республика, которой до 1985 г. руководил сталинист Энвер Ходжа.

1971 — американский журналист Дон Гефлер начал термин Кремниевая долина, когда он начал публиковать серию статей под названием "Кремниевая долина США".

1972 — после победы в войне за независимость Восточный Пакистан переименован в Бангладеш.

1981 — команда из трех британцев под руководством сэра Ренальфа Финнеса завершила самую длинную по расстоянию и самую короткую по продолжительности экспедицию через Антарктику, достигнув базы Скотта после 75 дней пути; было пройдено 2 тысячи 500 миль.

1994 — правительство Ирландии отменило запрет на теле- и радиовещание представителей ИРА и Шинн Фейн. В Северной Ирландии соответствующий запрет отменен 16 сентября.

Именинники 11 января

Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор.

