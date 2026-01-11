Какой праздник отмечают 11 января в Украине: церковный календарь
11 января 2026 года поражает невероятным сочетанием духовных традиций и знаковых исторических прорывов, от чествования памяти преподобного Феодосия Великого до вручения престижной кинопремии "Золотой глобус".
Этот день напоминает нам о важности благодарности и равенства, одновременно возвращая к судьбоносным моментам, таким как первое использование инсулина для спасения человека или появление термина "Кремниевая долина".
Отважный полет Амелии Эрхарт через Тихий океан и создание Центра подготовки космонавтов подчеркивают неудержимое стремление человечества к новым горизонтам именно в эту дату.
Праздники в Украине и мире
- Международный день "Спасибо"
- День "Уже не Новый год" (No Longer New Year's Day)
- Всемирный день скетчноутинга (World Sketchnote Day)
- День тайного приятеля (Secret Pal Day)
- День "Ужин в воскресенье" (Sunday Supper Day)
- День молока в США (Milk Day)
- День "Поездка в метро без штанов" (No Pants Subway Ride Day)
- День "Сигареты опасны для здоровья" (Cigarettes are Hazardous to Your Health Day)
- День "Узнай свое имя азбукой Морзе" (Learn Your Name In Morse Code Day)
- День объятий девочек и мальчиков (Girl Hug Boy Day)
- День осведомленности о болезни Педжета (Paget's Awareness Day)
- День равенства на работе (International Parity at Work)
Церковный праздник 11 января
Верующие чтят память Феодосия Великого.
Преподобный Феодосий Великий является основателем общежительного монашества в Палестине и создателем первой лавры возле Вифлеема. Прославившись даром исцеления и милосердием, святой посвятил свою жизнь аскетическим подвигам и ревностной защите православной веры от ересей.
События этого дня
- В 49 году до н.э. — Юлий Цезарь перешел Рубикон вместе со своей армией, введя Римскую республику в состояние войны.
- 630 — мусульмане во главе с пророком Магометом завоевали Мекку у курайшитов.
- 1569 — первая упомянутая в истории лотерея в Англии, состоявшаяся в здании собора Св. Павла.
- 1693 — землетрясение и цунами на Сицилии повредили 70 городов и вызвали около 60 тыс. жертв.
- 1759 — в Филадельфии (штат Пенсильвания) начала работу первая в США страховая компания.
- 1775 — впервые в США еврей (Фрэнсис Сальвадор) был избран на государственную должность. Это произошло в штате Южная Каролина.
- 1785 — Нью-Йорк стал столицей США (до 1790).
- 1787 — Уильям Гершель открыл два спутника планеты Уран — Титанию и Оберон.
- 1803 — Монро и Ливингстон отправились в морское путешествие из США в Париж, имея целью купить Новый Орлеан, в результате чего США приобрели весь штат Луизиана.
- 1863 — окончание трехдневной Битвы за Форт Хиндман, Арканзас.
- 1864 — В Лондоне открылся вокзал Чаринг Кросс.
- 1909 — из Нью-Йорка в Филадельфию отправляются участницы первых женских автогонок.
- 1919 — в Советской России введена продразверстка (обязательная сдача крестьянами государству излишков хлеба).
- 1922 — в Торонто (Канада) благодаря научной работе Ф. Бантинга, Ч. Беста и Дж. Маклеода впервые применен инсулин для лечения диабета: 14-летний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, которого спасли с помощью инсулина.
- 1923 — в связи с невыплатой Германией репараций, установленных Версальским договором, французские и бельгийские войска заняли Рурскую область, где добывалось 70% немецкого угля.
- 1935 — американка Амелия Эрхарт начала перелет через Тихий океан. Она первой в мире самостоятельно преодолела расстояние от Гавайских островов до Окленда, штат Калифорния.
- 1946 — в Албании отменена монархия и провозглашена народная социалистическая республика, которой до 1985 г. руководил сталинист Энвер Ходжа.
- 1971 — американский журналист Дон Гефлер начал термин Кремниевая долина, когда он начал публиковать серию статей под названием "Кремниевая долина США".
- 1972 — после победы в войне за независимость Восточный Пакистан переименован в Бангладеш.
- 1981 — команда из трех британцев под руководством сэра Ренальфа Финнеса завершила самую длинную по расстоянию и самую короткую по продолжительности экспедицию через Антарктику, достигнув базы Скотта после 75 дней пути; было пройдено 2 тысячи 500 миль.
- 1994 — правительство Ирландии отменило запрет на теле- и радиовещание представителей ИРА и Шинн Фейн. В Северной Ирландии соответствующий запрет отменен 16 сентября.
Именинники 11 января
Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор.
