Какой праздник отмечают 11 декабря: все об этом дне

Каждый день календаря несет в себе уникальную историю, и 11 декабря — не исключение. Эта дата объединяет невероятное количество праздников, памятных событий и выдающихся исторических моментов, которые повлияли на мир и оставили след в культуре, науке и духовной жизни.

От международных инициатив до необычных тематических дат, от церковных чествований до исторических поворотов — этот день удивляет своей многогранностью. 11 декабря напоминает нам, что даже обычный зимний день может стать поводом для добрых дел, новых знаний и искренних эмоций.

Какие праздники сегодня

День приложений (National App Day)

День праздничной еды для нуждающихся животных (Holiday Food Drive for the Needy Animals Day)

День "Кольца лапши" (Noodle Ring Day)

День основания детского фонда ООН "ЮНИСЕФ" (День основания детского фонда ООН "ЮНИСЕФ")

День калейдоскопа

Воскресенье Святых Отцов

Международный день гор

Всемирный день больного бронхиальной астмой

Международный день танго

Церковный праздник сегодня

Церковь чтит преподобного Никона Сухого.

Это один из первых монахов Киево-Печерского монастыря, известный своим аскетическим подвигом и стойкостью веры. Его память почитается вместе с Собором преподобных отцов, которые почивают в Ближних пещерах.

Преподобный Никон жил в XI веке. Он происходил из богатой и знатной киевской семьи, но отказался от мирских богатств и светской жизни. Он пришел к преподобному Антонию Печерскому и стал одним из первых его учеников и последователей, присоединившись к братии Киево-Печерского монастыря.

В 1096 году, во время набега половцев на Киев, преподобный Никон вместе с другими монахами был схвачен и отведен в плен. В плену он провел три года, переживая жестокие испытания, голод и унижения. Во время плена его "владелец" пытался заставить Никона отказаться от монашества, обещая свободу, но преподобный оставался непоколебимым в своей вере и обете. Через три года он чудесным образом освободился: его невидимая сила подняла и перенесла обратно в Киев, в родную обитель.

Преподобный получил свое прозвище "Сухой" из-за чрезвычайного аскетизма и строгого поста, которого он придерживался после возвращения из плена. До самой смерти он ел лишь небольшое количество сухого хлеба и воды, полностью иссушив свое тело. Преподобный Никон Сухой скончался в мире и был похоронен в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской Лавры, где его нетленные мощи пребывают и по сей день.

События 11 декабря

220 — образовалась империя Цао Вэй. Начинается период Трех царств.

361 — Флавий Клавдий Юлиан вступил в Константинополь как единственный император Римской империи.

1602 — неожиданная атака объединенных отрядов Карла Эммануила I, герцога Савойского и Филиппа III Испанского, отбитая жителями Женевы.

1618 — в селе Деулино (теперь город Сергиев Посад Московской области) после попытки королевича Владислава захватить Москву заключено перемирие между Московским царством и Речью Посполитой на 14,5 лет.

1648 — ночью повстанцы захватили киевский замок. Начало казацкого восстания на Киевщине.

1688 — Славная революция: Джеймс II Английский, пытаясь бежать во Францию, якобы бросает большую государственную печать в Темзу.

1769 — в Великобритании запатентовали жалюзи.

1785 — император священной римской империи Иосиф II издал патент о легализации масонских лож, и их права.

1789 — основан университет Северной Каролины.

1792 — Французская революция: короля Людовик XVI привлечено к суду за государственную измену Национальной Конвенции.

1813 — VI антифранцузская коалиция: Наполеон Бонапарт заключил сепаратное перемирие с Испанией.

1815 — сенат США создает специальный комитет по финансам и единую национальную валюту — доллар США.

1816 — Индиана провозглашена 19 штатом США.

1844 — в Бостоне дантист Горас Уэллс впервые использовал закись азота, как анестетик в стоматологии.

1848 — революция в Венгрии.

1852 — в Париже открыли старейшую из ныне действующих цирковых сооружений.

1862 — гражданская война в США: началась первая битва при Фредериксбурге.

1866 — стартовала первая трансатлантическая парусная регата.

1865 — Венизелос Руфос в третий раз стал премьер-министром Греции.

1871 — в Петербурге открылась первая выставка художников-передвижников.

1888 — крах французской акционерной компании "PANAMA", созданной для сооружения Панамского канала.

1894 — В Париже открыли первую в мире автовыставку, в которой участвовало 9 фирм.

1907 — здание парламента Новой Зеландии почти полностью уничтожено пожаром.

1914 — в Киеве за связи с австрийским правительством российская полиция арестовала украинского историка Михаила Грушевского.

1915 — первый президент Китайской республики Юань Шикай провозгласил себя императором.

1917 — силы УНР подавили спланированное на этот день восстание большевиков в Киеве, разоблачив и арестовав красных главарей. Увеличенные военные части высланы эшелонами за пределы Украины.

1918 — в Одессу вступили войска Директории УНР.

1921 — в селе Гребенки Белоцерковского уезда Киевской губернии ЧК арестован атаман Перепилица.

1924 — в Харькове открылось Всеукраинское партийное совещание производственных ячеек.

1936 — король Великобритании Эдвард VIII отрекся от престола, поскольку парламент и церковь не одобрили его намерения жениться на дважды разведенной американкой Уоллис Уорфилд-Симпсон.

1937 — Сталин в Большом театре (Москва) произнес крылатую фразу: "Депутат — слуга народа".

1941 — Третий Рейх и Италия объявили войну США.

1944 — отдел УПА атаковал советские госучреждения и казармы НКВД в Яремче на Станиславщине.

1946 — американский миллиардер и филантроп Джон Рокфеллер подарил 18 акров земли в Нью-Йорке для строительства штаб-квартиры ООН.

1957 — музыкант Джерри Ли Льюис женился на 14-летней кузине. Узнав об этом, американская публика бойкотировала его записи.

1961 — американский авианосец доставил в Сайгон боевые вертолеты — начались первые прямые поставки оружия правительству Южного Вьетнама в борьбе с красными партизанами.

1963 — Фрэнк Синатра заплатил выкуп в $240 тысяч за своего сына.

1972 — Юджин Сернан и Гаррисон Шмитт (астронавты космического корабля "Аполлон-17") в последний раз (по состоянию на 2012) вышли на поверхность Луны, проведя в долине Таурус-Литтров 75 часов.

1979 — возле здания дипломатического представительства СССР при ООН в Нью-Йорке взорвана самодельная бомба. Никто не пострадал.

1981 — лондонский Биг Бен остановился от холода (в 12:27).

1988 — вблизи Ленинакана, при заходе на посадку разбился "Ил-76" с командой спасателей, которые летели на помощь жертвам землетрясения в Армении. Все 78 пассажиров и экипаж погибли.

1991 — Украина объявила об установлении дипломатических отношений с бывшими республиками СССР.

1993 — триумф рэпера Снупа Дога (его дебютный альбом Doggy Style возглавил чарт США).

1993 — поздравительную телеграмму Хрущева Гагарину (12 апреля 1961) на аукционе в Нью-Йорке продали за $ 68 500.

1994 — российские войска вторглись в Чечню.

1997 — принят Киотский протокол — международное соглашение об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов.

1998 — аэробус A310-200 "Тайских авиалиний" потерпел катастрофу возле аэропорта "Сурат Тани" (Таиланд), погиб 101 человек.

2000 — музыкант Ричард Эшкрофт получил производственную травму, упав со сцены в Бирмингеме и сломав два ребра.

2000 — в Австралии начался судебный процесс против 9 авиакомпаний, которые не предупредили пассажиров о возможности возникновения тромбоза во время полета.

2003 — в Украине начал работу первый кинодистрибьютор артхаусного кино — "Артхаус Трафик".

2013 — неудачная попытка разгона Евромайдана в Киеве силами Беркута и спецподразделений милиции.

Именинники 11 декабря

Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр.

