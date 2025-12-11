Какой праздник отмечают 11 декабря: все об этом дне
Каждый день календаря несет в себе уникальную историю, и 11 декабря — не исключение. Эта дата объединяет невероятное количество праздников, памятных событий и выдающихся исторических моментов, которые повлияли на мир и оставили след в культуре, науке и духовной жизни.
От международных инициатив до необычных тематических дат, от церковных чествований до исторических поворотов — этот день удивляет своей многогранностью. 11 декабря напоминает нам, что даже обычный зимний день может стать поводом для добрых дел, новых знаний и искренних эмоций.
Какие праздники сегодня
- День приложений (National App Day)
- День праздничной еды для нуждающихся животных (Holiday Food Drive for the Needy Animals Day)
- День "Кольца лапши" (Noodle Ring Day)
- День основания детского фонда ООН "ЮНИСЕФ" (День основания детского фонда ООН "ЮНИСЕФ")
- День калейдоскопа
- Воскресенье Святых Отцов
- Международный день гор
- Всемирный день больного бронхиальной астмой
- Международный день танго
Церковный праздник сегодня
Церковь чтит преподобного Никона Сухого.
Это один из первых монахов Киево-Печерского монастыря, известный своим аскетическим подвигом и стойкостью веры. Его память почитается вместе с Собором преподобных отцов, которые почивают в Ближних пещерах.
Преподобный Никон жил в XI веке. Он происходил из богатой и знатной киевской семьи, но отказался от мирских богатств и светской жизни. Он пришел к преподобному Антонию Печерскому и стал одним из первых его учеников и последователей, присоединившись к братии Киево-Печерского монастыря.
В 1096 году, во время набега половцев на Киев, преподобный Никон вместе с другими монахами был схвачен и отведен в плен. В плену он провел три года, переживая жестокие испытания, голод и унижения. Во время плена его "владелец" пытался заставить Никона отказаться от монашества, обещая свободу, но преподобный оставался непоколебимым в своей вере и обете. Через три года он чудесным образом освободился: его невидимая сила подняла и перенесла обратно в Киев, в родную обитель.
Преподобный получил свое прозвище "Сухой" из-за чрезвычайного аскетизма и строгого поста, которого он придерживался после возвращения из плена. До самой смерти он ел лишь небольшое количество сухого хлеба и воды, полностью иссушив свое тело. Преподобный Никон Сухой скончался в мире и был похоронен в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской Лавры, где его нетленные мощи пребывают и по сей день.
События 11 декабря
- 220 — образовалась империя Цао Вэй. Начинается период Трех царств.
- 361 — Флавий Клавдий Юлиан вступил в Константинополь как единственный император Римской империи.
- 1602 — неожиданная атака объединенных отрядов Карла Эммануила I, герцога Савойского и Филиппа III Испанского, отбитая жителями Женевы.
- 1618 — в селе Деулино (теперь город Сергиев Посад Московской области) после попытки королевича Владислава захватить Москву заключено перемирие между Московским царством и Речью Посполитой на 14,5 лет.
- 1648 — ночью повстанцы захватили киевский замок. Начало казацкого восстания на Киевщине.
- 1688 — Славная революция: Джеймс II Английский, пытаясь бежать во Францию, якобы бросает большую государственную печать в Темзу.
- 1769 — в Великобритании запатентовали жалюзи.
- 1785 — император священной римской империи Иосиф II издал патент о легализации масонских лож, и их права.
- 1789 — основан университет Северной Каролины.
- 1792 — Французская революция: короля Людовик XVI привлечено к суду за государственную измену Национальной Конвенции.
- 1813 — VI антифранцузская коалиция: Наполеон Бонапарт заключил сепаратное перемирие с Испанией.
- 1815 — сенат США создает специальный комитет по финансам и единую национальную валюту — доллар США.
- 1816 — Индиана провозглашена 19 штатом США.
- 1844 — в Бостоне дантист Горас Уэллс впервые использовал закись азота, как анестетик в стоматологии.
- 1848 — революция в Венгрии.
- 1852 — в Париже открыли старейшую из ныне действующих цирковых сооружений.
- 1862 — гражданская война в США: началась первая битва при Фредериксбурге.
- 1866 — стартовала первая трансатлантическая парусная регата.
- 1865 — Венизелос Руфос в третий раз стал премьер-министром Греции.
- 1871 — в Петербурге открылась первая выставка художников-передвижников.
- 1888 — крах французской акционерной компании "PANAMA", созданной для сооружения Панамского канала.
- 1894 — В Париже открыли первую в мире автовыставку, в которой участвовало 9 фирм.
- 1907 — здание парламента Новой Зеландии почти полностью уничтожено пожаром.
- 1914 — в Киеве за связи с австрийским правительством российская полиция арестовала украинского историка Михаила Грушевского.
- 1915 — первый президент Китайской республики Юань Шикай провозгласил себя императором.
- 1917 — силы УНР подавили спланированное на этот день восстание большевиков в Киеве, разоблачив и арестовав красных главарей. Увеличенные военные части высланы эшелонами за пределы Украины.
- 1918 — в Одессу вступили войска Директории УНР.
- 1921 — в селе Гребенки Белоцерковского уезда Киевской губернии ЧК арестован атаман Перепилица.
- 1924 — в Харькове открылось Всеукраинское партийное совещание производственных ячеек.
- 1936 — король Великобритании Эдвард VIII отрекся от престола, поскольку парламент и церковь не одобрили его намерения жениться на дважды разведенной американкой Уоллис Уорфилд-Симпсон.
- 1937 — Сталин в Большом театре (Москва) произнес крылатую фразу: "Депутат — слуга народа".
- 1941 — Третий Рейх и Италия объявили войну США.
- 1944 — отдел УПА атаковал советские госучреждения и казармы НКВД в Яремче на Станиславщине.
- 1946 — американский миллиардер и филантроп Джон Рокфеллер подарил 18 акров земли в Нью-Йорке для строительства штаб-квартиры ООН.
- 1957 — музыкант Джерри Ли Льюис женился на 14-летней кузине. Узнав об этом, американская публика бойкотировала его записи.
- 1961 — американский авианосец доставил в Сайгон боевые вертолеты — начались первые прямые поставки оружия правительству Южного Вьетнама в борьбе с красными партизанами.
- 1963 — Фрэнк Синатра заплатил выкуп в $240 тысяч за своего сына.
- 1972 — Юджин Сернан и Гаррисон Шмитт (астронавты космического корабля "Аполлон-17") в последний раз (по состоянию на 2012) вышли на поверхность Луны, проведя в долине Таурус-Литтров 75 часов.
- 1979 — возле здания дипломатического представительства СССР при ООН в Нью-Йорке взорвана самодельная бомба. Никто не пострадал.
- 1981 — лондонский Биг Бен остановился от холода (в 12:27).
- 1988 — вблизи Ленинакана, при заходе на посадку разбился "Ил-76" с командой спасателей, которые летели на помощь жертвам землетрясения в Армении. Все 78 пассажиров и экипаж погибли.
- 1991 — Украина объявила об установлении дипломатических отношений с бывшими республиками СССР.
- 1993 — триумф рэпера Снупа Дога (его дебютный альбом Doggy Style возглавил чарт США).
- 1993 — поздравительную телеграмму Хрущева Гагарину (12 апреля 1961) на аукционе в Нью-Йорке продали за $ 68 500.
- 1994 — российские войска вторглись в Чечню.
- 1997 — принят Киотский протокол — международное соглашение об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов.
- 1998 — аэробус A310-200 "Тайских авиалиний" потерпел катастрофу возле аэропорта "Сурат Тани" (Таиланд), погиб 101 человек.
- 2000 — музыкант Ричард Эшкрофт получил производственную травму, упав со сцены в Бирмингеме и сломав два ребра.
- 2000 — в Австралии начался судебный процесс против 9 авиакомпаний, которые не предупредили пассажиров о возможности возникновения тромбоза во время полета.
- 2003 — в Украине начал работу первый кинодистрибьютор артхаусного кино — "Артхаус Трафик".
- 2013 — неудачная попытка разгона Евромайдана в Киеве силами Беркута и спецподразделений милиции.
Именинники 11 декабря
Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр.
