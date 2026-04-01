Какой праздник отмечают 1 апреля в Украине: все об этом дне

Елена Былим
Новости. Общество
2 минуты
45
1 апреля – это дата, которая сочетает легкость шуток и глубину исторических событий. В этот день украинцы и мир отмечают немало необычных и символических праздников, среди которых самым известным является День смеха. В то же время календарь напоминает и о важных международных инициативах, посвященных природе, здоровью и культуре.

Для верующих эта дата имеет отдельное значение, ведь почитается память святого, который стал примером духовного служения. Кроме этого, 1 апреля оставило заметный след в истории благодаря событиям, повлиявшим на развитие мира и Украины.

Праздники в Украине и мире

  • День смеха или День дураков
  • День смешного чтения
  • День пеших прогулок
  • Международный день птиц (День орнитолога)
  • День пробуждения домового
  • День гармонии здоровья
  • Международный день фриволите
  • День осведомленности о волчанке
  • День съедобной книги (Международный фестиваль съедобных книг)
  • День растворимого кофе
  • Международный день веселья на работе
  • День рождения доллара
  • День коньяка Международная неделя Pooper Scooper

Церковный праздник 1 апреля

1 апреля православная община чтит память преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского, который еще с юных лет посвятил себя служению Богу и выполнял почетное послушание уставщика церковного пения. Его жизнь в Дальних пещерах стала образцом смирения и преданности вере.

События этого дня

  • 527 — начало правления римского императора Юстиниана I.
  • 1579 — Стефан Баторий основал первый в Балтии Виленский университет.
  • 1889 — в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.
  • 1890 — бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.
  • 1906 — подписана международная конвенция по охране птиц. Отмечается Международный день птиц.
  • 1917 — в Киеве состоялся Праздник Свободы — одна из крупнейших национальных манифестаций в истории Украины.
  • 1918 — сформированы Королевские воздушные силы Великобритании.
  • 1919 — Аскания-Нова объявлена народным заповедным парком (развивался Ф. Фальц-Фейном с 1874 г.).
  • 1924 — Адольф Гитлер осужден на пять лет неволи за Пивной путч.
  • 1933 — нацисты организовали бойкот еврейских предприятий в отплату за "заговор евреев всего мира против Германии".
  • 1937 — Бирма отделена от Индии.
  • 1939 — после капитуляции последних республиканских сил генерал Франко провозгласил победу в Гражданской войне в Испании.
  • 1946 — Сингапур стал британской коронной колонией; образован Малайский Союз.
  • 1976 — Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple.
  • 1979 — по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.
  • 1981 — в СССР впервые введено летнее время.
  • 1999 — вступил в силу Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (действовал до 2019 г.)
  • 2009 — Албания и Хорватия присоединились к НАТО.
  • 2016 — наступление войск Азербайджана на Карабах, или так называемая "4-дневная война"
  • 2022 — Киевская область была полностью освобождена от российских оккупантов.

Именинники 1 апреля

Иван, Макар, Сергей, Ефим, Мария.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2026 году будут отмечать Вербное воскресенье.

