Какой праздник отмечают 1 апреля в Украине: все об этом дне

1 апреля – это дата, которая сочетает легкость шуток и глубину исторических событий. В этот день украинцы и мир отмечают немало необычных и символических праздников, среди которых самым известным является День смеха. В то же время календарь напоминает и о важных международных инициативах, посвященных природе, здоровью и культуре.

Для верующих эта дата имеет отдельное значение, ведь почитается память святого, который стал примером духовного служения. Кроме этого, 1 апреля оставило заметный след в истории благодаря событиям, повлиявшим на развитие мира и Украины.

Праздники в Украине и мире

День смеха или День дураков

День смешного чтения

День пеших прогулок

Международный день птиц (День орнитолога)

День пробуждения домового

День гармонии здоровья

Международный день фриволите

День осведомленности о волчанке

День съедобной книги (Международный фестиваль съедобных книг)

День растворимого кофе

Международный день веселья на работе

День рождения доллара

День коньяка Международная неделя Pooper Scooper

Церковный праздник 1 апреля

1 апреля православная община чтит память преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского, который еще с юных лет посвятил себя служению Богу и выполнял почетное послушание уставщика церковного пения. Его жизнь в Дальних пещерах стала образцом смирения и преданности вере.

События этого дня

527 — начало правления римского императора Юстиниана I.

1579 — Стефан Баторий основал первый в Балтии Виленский университет.

1889 — в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.

1890 — бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.

1906 — подписана международная конвенция по охране птиц. Отмечается Международный день птиц.

1917 — в Киеве состоялся Праздник Свободы — одна из крупнейших национальных манифестаций в истории Украины.

1918 — сформированы Королевские воздушные силы Великобритании.

1919 — Аскания-Нова объявлена народным заповедным парком (развивался Ф. Фальц-Фейном с 1874 г.).

1924 — Адольф Гитлер осужден на пять лет неволи за Пивной путч.

1933 — нацисты организовали бойкот еврейских предприятий в отплату за "заговор евреев всего мира против Германии".

1937 — Бирма отделена от Индии.

1939 — после капитуляции последних республиканских сил генерал Франко провозгласил победу в Гражданской войне в Испании.

1946 — Сингапур стал британской коронной колонией; образован Малайский Союз.

1976 — Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple.

1979 — по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.

1981 — в СССР впервые введено летнее время.

1999 — вступил в силу Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (действовал до 2019 г.)

2009 — Албания и Хорватия присоединились к НАТО.

2016 — наступление войск Азербайджана на Карабах, или так называемая "4-дневная война"

2022 — Киевская область была полностью освобождена от российских оккупантов.

Именинники 1 апреля

Иван, Макар, Сергей, Ефим, Мария.

