Какой праздник отмечают 1 апреля в Украине: все об этом дне
1 апреля – это дата, которая сочетает легкость шуток и глубину исторических событий. В этот день украинцы и мир отмечают немало необычных и символических праздников, среди которых самым известным является День смеха. В то же время календарь напоминает и о важных международных инициативах, посвященных природе, здоровью и культуре.
Для верующих эта дата имеет отдельное значение, ведь почитается память святого, который стал примером духовного служения. Кроме этого, 1 апреля оставило заметный след в истории благодаря событиям, повлиявшим на развитие мира и Украины.
Праздники в Украине и мире
- День смеха или День дураков
- День смешного чтения
- День пеших прогулок
- Международный день птиц (День орнитолога)
- День пробуждения домового
- День гармонии здоровья
- Международный день фриволите
- День осведомленности о волчанке
- День съедобной книги (Международный фестиваль съедобных книг)
- День растворимого кофе
- Международный день веселья на работе
- День рождения доллара
- День коньяка Международная неделя Pooper Scooper
Церковный праздник 1 апреля
1 апреля православная община чтит память преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского, который еще с юных лет посвятил себя служению Богу и выполнял почетное послушание уставщика церковного пения. Его жизнь в Дальних пещерах стала образцом смирения и преданности вере.
События этого дня
- 527 — начало правления римского императора Юстиниана I.
- 1579 — Стефан Баторий основал первый в Балтии Виленский университет.
- 1889 — в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.
- 1890 — бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.
- 1906 — подписана международная конвенция по охране птиц. Отмечается Международный день птиц.
- 1917 — в Киеве состоялся Праздник Свободы — одна из крупнейших национальных манифестаций в истории Украины.
- 1918 — сформированы Королевские воздушные силы Великобритании.
- 1919 — Аскания-Нова объявлена народным заповедным парком (развивался Ф. Фальц-Фейном с 1874 г.).
- 1924 — Адольф Гитлер осужден на пять лет неволи за Пивной путч.
- 1933 — нацисты организовали бойкот еврейских предприятий в отплату за "заговор евреев всего мира против Германии".
- 1937 — Бирма отделена от Индии.
- 1939 — после капитуляции последних республиканских сил генерал Франко провозгласил победу в Гражданской войне в Испании.
- 1946 — Сингапур стал британской коронной колонией; образован Малайский Союз.
- 1976 — Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple.
- 1979 — по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.
- 1981 — в СССР впервые введено летнее время.
- 1999 — вступил в силу Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (действовал до 2019 г.)
- 2009 — Албания и Хорватия присоединились к НАТО.
- 2016 — наступление войск Азербайджана на Карабах, или так называемая "4-дневная война"
- 2022 — Киевская область была полностью освобождена от российских оккупантов.
Именинники 1 апреля
Иван, Макар, Сергей, Ефим, Мария.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.