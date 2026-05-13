Какой неожиданный ингредиент сделает кофе мягче: это вовсе не сахар

Если вы хотите насладиться черным кофе без горечи, есть неожиданный ингредиент, который вы можете добавить, чтобы сделать его вкус более мягким и сладким.

Видео дня

Умеренное употребление черного кофе на самом деле может быть довольно полезным для вашего здоровья, и существует простой лайфхак, чтобы улучшить его вкус. Секретом поделился медицинский работник доктор Каран Раджан в TikTok, известный своими советами по здоровью.

Его рекомендация заключается в том, чтобы просто добавить щепотку соли к черному кофе. "Соль блокирует рецепторы горечи на языке, делая вкус кофе намного мягче, при этом в напиток не надо добавлять много сахара", – пояснил он.

Это не только уменьшает остроту, но и подчеркивает ореховые нотки и присущую определенным сортам кофе сладость – без необходимости добавлять сахар вообще.

Кроме улучшения вкуса, соль также может усилить аромат черного кофе. Выбор черного кофе предлагает несколько заметных преимуществ для здоровья.

Исследования показали, что кофе может обеспечивать защиту от определенных нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и Паркинсона, однако для некоторых людей кофе может повышать уровень холестерина, поэтому его лучше пить умеренно.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как кофе влияет на старение организма.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.