Какой картофель сажать, чтобы быстро получить урожай: топ сортов
Огородники часто стремятся получить урожай картофеля как можно раньше, чтобы уже в конце весны или в начале лета иметь свежие клубни к столу. Именно поэтому ранние сорта пользуются особой популярностью среди дачников и фермеров.
Они отличаются коротким периодом созревания, хорошей урожайностью и способностью адаптироваться к различным условиям выращивания. Однако при выборе важно учитывать не только скорость роста, но и вкус, устойчивость к болезням и простоту ухода. Эксперты дали советы, какие сорта картофеля стоит посадить, чтобы быстро получить щедрый урожай.
Импала
"Импала" заслуженно считается одним из самых популярных ранних сортов. Она быстро наращивает кусты и формирует большое количество клубней под одним растением.
Картофель имеет светлую мякоть и приятный вкус, поэтому прекрасно подходит для варки, запекания и жарки. Дополнительным преимуществом является хорошая устойчивость к распространенным заболеваниям.
Ривьера
"Ривьера" относится к ультраранним сортам, ведь первый урожай можно собирать уже примерно через 40 дней после посадки. Это отличный выбор для тех, кто хочет максимально быстрый результат.
Клубни вырастают крупными, ровными и имеют привлекательный товарный вид. Сорт хорошо переносит засушливую погоду и стабильно плодоносит даже при неидеальных условиях.
Беллароза
"Беллароза" ценят за выносливость и неприхотливость. Она быстро развивается и формирует крупные клубни с розовой кожурой.
Сорт хорошо переносит колебания температур и не требует сложного ухода. Именно поэтому его часто рекомендуют тем, кто только начинает заниматься выращиванием картофеля.
Жуковский ранний
"Жуковский ранний" – проверенный временем сорт, который остается популярным уже много лет. Он известен стабильной урожайностью и быстрым созреванием.
Клубни вырастают ровными, а растение хорошо приспосабливается к различным климатическим условиям. Это надежный вариант для тех, кто ценит предсказуемый результат.
Ред Скарлет
"Ред Скарлет" легко узнать по красной кожуре и желтой мякоти. Сорт дает ранний урожай и отличается хорошими вкусовыми качествами.
Кроме того, картофель хорошо хранится и имеет привлекательный вид, поэтому его часто выращивают не только для себя, но и для продажи.
Как ускорить созревание картофеля
Чтобы получить урожай еще быстрее, опытные огородники советуют проращивать клубни перед высадкой. Также важно выбрать солнечный участок с рыхлой почвой и не сажать картофель слишком глубоко.
Регулярный полив, рыхление земли и своевременный уход помогут растениям активнее развиваться. В сочетании с правильно выбранным сортом это позволит собрать ранний и вкусный картофель без лишних трудностей.
