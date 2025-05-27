Какой картофель наиболее вредный и почему: вы могли это не знать

Картофель является самой популярной пищей среди немалого количества украинцев. Хотя этот овощ имеет плохую репутацию нездоровой пищи, на самом деле он не слишком вреден для здоровья.

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Все зависит от того, как вы его готовите и с чем употребляете. OBOZ.UA рассказывает, какой картофель является наименее полезным и почему.

Если говорить именно о способе приготовления и влиянии на здоровье, то наиболее вредным является жареный картофель, особенно в виде картофеля фри, чипсов, драников, картофеля на сковороде с хрустящей корочкой.

Почему он наиболее вреден:

Из-за наличия акриламида, токсичного вещества, которое образуется при высоких температурах (более 120°C). Оно считается потенциально канцерогенным и может вызвать рак при длительном употреблении в больших количествах.

Высокое содержание жира, особенно опасен картофель, жаренный в большом количестве масла или во фритюре. Стоит отметить, что вследствие частого использования некачественного или повторно разогретого масла это еще больше вредит сердечно-сосудистой системе.

Высокая калорийность и гликемический индекс, что быстро повышает уровень сахара в крови и способствует ожирению, инсулинорезистентности, диабету.

Дополнительные добавки, например в магазинных чипсах есть консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса (глутамат), соль в избытке.

Поэтому наиболее вредной картошкой в качестве пищи, является жареная (фри, чипсы, драники), особенно на старом или дешевом масле. Его следует есть редко или вообще отказаться.

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