Какой была ваша любовь в прошлой жизни в зависимости от знака зодиака

В течение жизни мы все стремимся к любви, романтике или серьезным отношениям. Часто большинство из нас даже не осознает, что на наши чувства и факторы выбора влияет опыт прошлых жизней.

По словам астрологов, исследуя архетипические темы, связанные с каждым знаком зодиака, мы можем раскрыть кармические связи и любовников прошлой жизни, которые до сих пор имеют влияние на нашу судьбу, пишет OBOZ.UA.

Овен

Ваша любовь в прошлой жизни была мечтателем, который коснулся вашего сердца. Эта связь вышла за пределы реальности, размывая границы между вашими уникальными индивидуальными личностями. Вы научились отказываться от контроля в любви, проявляя сострадание к другим, близким и далеким, в их присутствии. Однако в этой жизни вам суждено развить независимость архетипа Овна. Вы узнаете, что частью любви является установление границ, принятие индивидуальности и создание пространства для отдельности в вашем единстве.

Телец

Ваша душа помнит любовь с партнером, который был страстным, прямым, пылким и смелым, прирожденным лидером, который проложил новые пути для вас и вашего союза. Его преданность была прямой, быстрой и интенсивной, а порой испытывала ваше терпение. Однако в этой жизни вам суждено было овладеть устойчивым архетипом Тельца: найти идентичность в медленной, чувственной, приземленной любви. Вам суждено найти любовь, которая позволит вам закрепить свое желание в прочной верности, а не в мимолетных романтических приключениях, которые быстро распадаются.

Близнецы

В предыдущих воплощениях любовь была предсказуемой, непоколебимой и преданной, в сочетании с любимым, который имел практический, обоснованный образ мышления. Хотя эта глубокая любовь и преданность безопасности имели свои преимущества, вы, вероятно, чувствовали, что это ограничивает ваши исследования, держа вас в застойной зоне комфорта. В этой жизни ваш архетип Близнецов побуждает вас искать любовь, которая интеллектуально стимулирует, способствуя любознательности, связи и игривому общению.

Рак

В прошлой жизни ваш любимый человек был безгранично любознательным, умным, стремился учиться и исследовать больше того, что мог предложить мир. Вы и ваш партнер могли бы путешествовать, распространять знания или быть посланниками. Вы изучали новые философии и идеи, и ваш ум расширялся, поскольку они держали вас в тонусе. Однако, как Рак в этой жизни, вы хотите романтики, которая обеспечивает эмоциональную безопасность, чего-то длительного, за что можно держаться. Вы ищете любовь, которая лелеет и способствует здоровым привязанностям, а не просто новизне.

Лев

Ваша душа вспоминает любовь из прошлой жизни, которая была заботливой и традиционной. Благодаря ему вы всегда находились в гармонии со своими корнями, семьей, традициями или культурной принадлежностью. В его или ее объятиях вы чувствовали себя как дома и в безопасности. Однако, вероятно, порой вы чувствовали себя замкнутыми. В этой же жизни вы стремитесь сделать шаг в сияние, самовыражение и индивидуальность. Вы обнаружите, что романтика может быть местом, где ты будешь сиять как главный герой своей жизни, если откроешь свой ум для взаимозависимости, а не для созависимости.

Дева

В прошлой жизни ваш любимый/возлюбленная были сияющими, страстными, харизматичными. Вы были сильной парой, ярко пылающей радостной игривостью. Заметность, аплодисменты и уважение были вашими. Однако, возможно, вы иногда чувствовали, что эго или мелочные битвы за власть мешают. Как Дева в этой жизни, вы должны усовершенствовать свои стандарты и найти интеллектуальную связь за пределами любви. Вы открываете для себя, что любовь — это то, что происходит за кулисами, когда никто не смотрит.

Весы

В прошлой жизни вы воспринимали свой романтический выбор как обязательный и обыденный, считая, что одной преданности достаточно. Хотя ваши партнерские отношения могли быть стабильными, вы, вероятно, стремились к лучшему балансу между актами служения, которые вы или ваш партнер предлагали другим, и энергией, которую вы сохраняли для лелеяния страстной стороны вашего романа. В этой жизни энергия Весов поощряет вас искать баланса, умеренности и мира в ваших отношениях. Вы хотите большего, чем просто ответственности; вы хотите быть увлечены любовью.

Скорпион

Любовь в прошлой жизни научила вас миру, гармонии и очарованию. Однако в этой жизни, как Скорпион, вы стремитесь к большей глубине, чем поверхности. Предназначены исследовать близость с ее уязвимостью и табу, вы готовы к любви, которая изменит вашу жизнь изнутри и объединит на душевном, бесспорно интенсивном уровне.

Стрелец

Вы были глубоко связаны в своей прошлой жизни, любили романтику, которая была загадочной. Вы были с партнером, который был чрезвычайно преданным и имел глубокую душу. В этой жизни, как Стрелец, вы ищете свободы, расширения и истины, балансируя между фиксированностью вашей прошлой жизни и большим пространством для роста. Пришло время рассматривать любовь как наполнение чем-то новым, а не как испытание на выживание души.

Козерог

Вы пережили авантюрную, философскую, беспокойную любовь. Вместе вы путешествовали по миру, исследовали различные культуры или искали истину, что побуждало вас постоянно ставить под сомнение и экспериментировать со своим миром и окружением. Однако, хотя эта любовь имела свои волнения, она, вероятно, подсознательно оставила у вас впечатление, что любовь может быть непроницаемой или незаземленной. В этой жизни, как стабильный Козерог, вы должны развивать любовь, основанную на настоящей преданности, взаимной эмоциональной доступности и открывать, что совместная ответственность может быть одним из самых полезных преимуществ любви.

Водолей

Ваша душа вспоминает время в ваших прошлых жизнях, когда вы были связаны с любовью практическим, обоснованным образом. Ваш любимый был верным, ответственным, зрелым и имел большие амбиции. Хотя ваши отношения давали вам силу, они, вероятно, порой казались жесткими, требовательными и лишенными страстной романтики. Как традиционный Водолей в этой жизни, вы хотите партнера, который является таким же дальновидным, как и вы, хочет сломать стереотипы, освободиться от общественных оков, а не укреплять их.

Рыбы

Ваша прошлая любовная жизнь, вероятно, была эксцентричной, электрической и непредсказуемой. Вместе вы приняли нетрадиционные идеи романтики, уважая индивидуальность друг друга. Однако порой казалось, что вы отчуждены или стремитесь к большему. Как Рыбы в этой жизни, вы должны уважать свои самые глубокие желания, вплетая мечты в ваш роман. Связь должна сочетать свободу с глубиной, находя частицы воображения, расцветающие в реальность как одно целое.

