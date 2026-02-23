Какое мясо категорически запрещено готовить в аэрофритюрнице

Пользователям аэрофритюрниц рекомендуется избегать приготовления одного продукта в своих приборах. Хотя этот гаджет дает возможность готовить блюда быстрее и проще, чем традиционными методами, но все же существуют некоторые ограничения.

Так, эксперты советуют не готовить в ней мясо с костями. Аэрофритюрницы работают с камерой для приготовления, нагревательным элементом и циркуляционным вентилятором, пишет OBOZ.UA.

Нагревательный элемент генерирует тепло, а вентилятор циркулирует горячий воздух вокруг камеры для приготовления, гарантируя, что горячий воздух окружает каждую поверхность пищи. Это не работает для кусков мяса с костями, таких как целые куры.

Кроме того, большие куски мяса с костями лучше жарятся традиционным способом, поскольку этот подход обеспечивает более равномерное приготовление по сравнению с аэрофритюрницей.

Аэрофритюрницы просто не предназначены для приготовления больших кусков мяса, а это означает, что их всегда следует готовить в духовке.

Однако это не мешает готовить меньшие порции мяса в аэрофритюрнице. Такие продукты, как куриные крылышки, кусочки курицы и бекон, подходят для приготовления в аэрофритюрнице.

