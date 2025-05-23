Какое мороженое наиболее вредно и почему: это стоит знать всем
Чем ближе становится летняя жара, тем больше украинцев вспоминают про любимое с детства лакомство: мороженое. Однако оно может не только помочь охладиться, но и навредить здоровью.
Какое мороженое может быть действительно вредным и почему, рассказывает OBOZ.UA. Мы также собрали советы относительно того, на что обращать внимание при выборе этого лакомства.
Наибольший вред здоровью может нанести мороженое, содержащее большое количество:
- Сахара
Избыток сахара способствует развитию ожирения, диабета 2 типа, кариеса, сердечно-сосудистых заболеваний.
- Трансжиров и гидрогенизированных жиров
Они часто используются в дешевом мороженом для улучшения текстуры и увеличения срока хранения. Трансжиры повышают уровень "плохого" холестерина (LDL) и снижают "хороший" (HDL), что увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней.
- Химических добавок и красителей
Синтетические ароматизаторы, красители (например, E102, E124), консерванты могут вызвать аллергии, нарушения в работе печени, желудочно-кишечного тракта или нервной системы.
- Низкокачественных ингредиентов
В дешевом мороженом вместо настоящих молочных продуктов используются пальмовое масло, растительные жиры, сухое молоко – это снижает качество и пищевую ценность продукта.
Исходя из этого, специалисты выделяют наиболее вредные типы мороженого:
- Дешевое фабричное мороженое с "длинным" составом – много добавок, искусственных ароматизаторов и жиров.
- Мороженое с начинками типа "разноцветные глазури", карамель, печенье, драже и т.д. – обычно содержит еще больше сахара и красителей.
- "Диетическое" мороженое с сахарозаменителями – иногда содержит искусственные заменители (аспартам, сукралоза), которые могут иметь побочные эффекты при чрезмерном потреблении.
Впрочем, в противовес им существует и мороженое, которое не причинит вреда. Выбирать лучше:
- Домашнее мороженое из свежих продуктов – молоко, сливки, немного меда или фруктов.
- Мороженое без добавления сахара, из 100% фруктов или ягод (сорбеты).
- Мороженое с маркировкой "органическое", без трансжиров и с коротким составом.
Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, из чего приготовить полезное домашнее мороженое для детей – без сахара и различных красителей.
Также полезное домашнее мороженое можно приготовить всего из четырех ингредиентов.
В то же время то, как именно вы наслаждаетесь холодным лакомством, может многое рассказать о вас внимательному наблюдателю: эксперты нашли связь между тем, как человек ест мороженое, и его характером.
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