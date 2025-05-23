Какое мороженое наиболее вредно и почему: это стоит знать всем

Чем ближе становится летняя жара, тем больше украинцев вспоминают про любимое с детства лакомство: мороженое. Однако оно может не только помочь охладиться, но и навредить здоровью.

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Какое мороженое может быть действительно вредным и почему, рассказывает OBOZ.UA. Мы также собрали советы относительно того, на что обращать внимание при выборе этого лакомства.

Наибольший вред здоровью может нанести мороженое, содержащее большое количество:

Сахара

Избыток сахара способствует развитию ожирения, диабета 2 типа, кариеса, сердечно-сосудистых заболеваний.

Трансжиров и гидрогенизированных жиров

Они часто используются в дешевом мороженом для улучшения текстуры и увеличения срока хранения. Трансжиры повышают уровень "плохого" холестерина (LDL) и снижают "хороший" (HDL), что увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней.

Химических добавок и красителей

Синтетические ароматизаторы, красители (например, E102, E124), консерванты могут вызвать аллергии, нарушения в работе печени, желудочно-кишечного тракта или нервной системы.

Низкокачественных ингредиентов

В дешевом мороженом вместо настоящих молочных продуктов используются пальмовое масло, растительные жиры, сухое молоко – это снижает качество и пищевую ценность продукта.

Исходя из этого, специалисты выделяют наиболее вредные типы мороженого:

Дешевое фабричное мороженое с "длинным" составом – много добавок, искусственных ароматизаторов и жиров.

Мороженое с начинками типа "разноцветные глазури", карамель, печенье, драже и т.д. – обычно содержит еще больше сахара и красителей.

"Диетическое" мороженое с сахарозаменителями – иногда содержит искусственные заменители (аспартам, сукралоза), которые могут иметь побочные эффекты при чрезмерном потреблении.

Впрочем, в противовес им существует и мороженое, которое не причинит вреда. Выбирать лучше:

Домашнее мороженое из свежих продуктов – молоко, сливки, немного меда или фруктов.

Мороженое без добавления сахара, из 100% фруктов или ягод (сорбеты).

Мороженое с маркировкой "органическое", без трансжиров и с коротким составом.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, из чего приготовить полезное домашнее мороженое для детей – без сахара и различных красителей.

Также полезное домашнее мороженое можно приготовить всего из четырех ингредиентов.

В то же время то, как именно вы наслаждаетесь холодным лакомством, может многое рассказать о вас внимательному наблюдателю: эксперты нашли связь между тем, как человек ест мороженое, и его характером.

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