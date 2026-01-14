Какое масло полезнее – рафинированное или нерафинированное: окончательный ответ экспертов

В кулинарии существует несколько дискуссий, которые постоянно поднимаются в узких кругах экспертов. Одна из них – польза рафинированного и нерафинированного масел.

Как оказалось, для обоих видов есть место на вашей кухне, просто надо понимать, как и когда их использовать, чтобы получить максимальную пользу, объясняют эксперты, пишет OBOZ.UA.

Чем рафинированное масло отличается от нерафинированного

Рафинированное масло проходит глубокую очистку, теряя запах, цвет и количество полезных веществ, но остается устойчивым к высоким температурам (для смазки), тогда как нерафинированное сохраняет максимум витаминов (A, E, F), вкуса и аромата, но не подходит для смазки, уменьшает и производит канцерогены, идеально подходит только для салатов.

Главное отличие – технология производства: нерафинированное получается механическим отжимом, а рафинированное - химической обработкой.

Нерафинированное масло

Содержит максимум витаминов (A, D, E, F), минералов и жирных кислот (Омега-3, Омега-6) благодаря минимальной обработке (холодный отжим). Она используется для заправки салатов, соусов, холодных блюд.

Но при этом имеет сильный запах, вкус и низкую температуру дымления (быстро горит), поэтому не подходит для жарки.

Рафинированное масло

Зато это масло имеет нейтральный вкус и запах, а также устойчивость к высоким температурам (высшая точка дымления).

Его используют для жарки просто на сковороде или во фритюре, а также для приготовления диетических блюд.

Недостаток заключается в том, что оно теряет большое количество полезных веществ из-за процесса очистки, поэтому в нем остаются преимущественно жирные кислоты.

Итак, оба вида масла нужны на кухне. Имейте нерафинированное для салатов и рафинированное для термической обработки.

