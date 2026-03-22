Каким знакам зодиака больше всего повезет после весеннего равноденствия 2026 года

Астрология 2026 года далеко не обычна, как и весеннее равноденствие (20 марта) в этот раз. Когда Солнце входит в Овна, оно активирует влияние Нептуна в Овне, редкое и уникальное влияние, которое началось только 26 января. Нептун часто называют планетой магии, иллюзии и духовности. Однако по сути, Нептун является планетой видения.

В это весеннее равноденствие 2026 года четыре знака, перечисленные ниже, переживают мощное начало, которое в конечном итоге может проявиться в успешных, долгосрочных видениях, пишет OBOZ.UA.

Овен: начало 14-летнего духовного путешествия

Вы часто чувствуете прилив энергии в это время года, но в 2026 году все будет иначе. С активацией Солнцем Нептуна и Сатурна в вашем астрологическом составе, вы можете оказаться в поисках более глубокого смысла в жизни. Вы начинаете бороться с глубокими вопросами о мире, Вселенной и своем месте в ней. Эти глубокие, интроспективные исследования ведут вас в путешествие самопознания. Вы вступаете в духовную эру. В этот особый день самое время установить свои четкие намерения для углубления своих духовных практик. Исследуя свой внутренний мир, обратите внимание на то, как Вселенная общается с вами через знаки, образы и магические видения.

Козерог: воплощение фантазий в реальность

Как знак зодиака, которым управляет Сатурн, ваши периоды сосредоточенности и роста развиваются с двухлетними интервалами. Если вы чувствовали, что некоторые изменения скрывались под поверхностью в течение последних нескольких месяцев, то сейчас они готовятся проявиться. 20 марта Солнце вошло в Овна, активируя вашу планету-управителя, Сатурн, которая путешествует с Нептуном. Это редкое тройное выравнивание может стать катализатором для нового начала в вашей жизни, Козероги. Если вы фантазировали о рождении чего-то нового, вы можете чувствовать огромное давление, чтобы действовать в соответствии с этим. Как наиболее инициативная энергия из всех, влияние Овна может быть тем, что сдвинет дела с места для вас. В течение этого времени создание плана, доски визуализации или даже одного эскиза может стать первым шагом к реализации долгосрочной цели.

Рак: новый подход к карьере, успеху и власти

И Нептун, и Сатурн вошли в ваш профессиональный сектор 26 января и 13 февраля соответственно. Но поскольку Солнце освещает их влияние 20 марта и в течение следующих дней, становится понятно, что ваш подход к этой сфере вашей жизни меняется. Вы всегда были решительно настроены на достижение своих целей, но можете заметить более глубокий интерес к самому путешествию, а не только к целям. Вы цените производительность, но можете заметить смягчение своего отношения и даже более глубокий интерес к любым творческим процессам, связанным с этим. Вы, вероятно, обнаружите, что для реализации ваших самых заветных целей и желаний использование интуиции так же необходимо, как упорный труд и даже стратегия.

Весы: новый способ связи

Вы – очень эмпатичный человек, и ваш подход к отношениям нуждается в обновлении! Вы могли заметить это, когда Сатурн и Нептун полностью вошли в ваш сектор отношений 26 января и 13 февраля соответственно. Но 20 марта Солнце освещает более гибкий способ связи. Ваша интуиция может быть включена, помогая вам видеть за фасадами других людей. Вы также можете заметить стремление к взаимодействию, желание близости, но и пространства от людей. То, что сейчас может казаться путаницей, ведет к новому способу общения с окружающими. С наступлением весеннего равноденствия 20 марта, поставьте себе цель принять больше текучести в этой сфере своей жизни, оставляя пространство для исследований, которые могут привести к совершенно новому способу любви, связи и процветания в отношениях.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

