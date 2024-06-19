Каких привычных для западных стран вещей не было в СССР: список вас удивит

В СССР, стране голода и ракет, не хватало обычных бытовых вещей – даже туалетной бумаги. А о женских средствах личной гигиены и детских подгузниках можно было только мечтать. Десятилетиями СССР развивал военно-промышленный комплекс и конкурировал с США, однако в отличие от Соединенных Штатов не мог обеспечить гражданам элементарных бытовых потребностей.

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Советские люди часами стояли в очередях, чтобы отхватить дефицитные товары. OBOZ.UA рассказывает, каких привычных для западных стран вещей не было в СССР.

Детские одноразовые подгузники

Одноразовые подгузники сначала изобрел Виктор Миллс, инженер компании Procter & Gamble, а затем Карлайл Хармон из Johnson & Johnson и Билли Джин Харпер из Dow Chemical.

Миллсу в 1957 году ему поручили разработать новый продукт, связанный с бумагой. Поскольку Миллс был дедушкой и ненавидел стирать пеленки, то подумал об одноразовых подгузниках. Именно Миллс изобрел знаменитые Pampers – их начали выпускать в 1961 году.

В 1966 году Карлайл Хармон и Билли Джин Харпер независимо друг от друга подали почти идентичные заявки на патент нового изделия. При производстве подгузников стали использовать полимер, имеющий способность поглощать жидкость.

В СССР детских подгузников не существовало, а если страна ракет и пыталась разработать что-то вроде средств гигиены, то предназначались они исключительно для космонавтов. В бывших республиках СССР одноразовые подгузники появились только в начале 1990-х, когда их начали завозить с запада.

Микроволновые печи

В 1945 году американский физик Перси Спенсер, работавший в компании Raytheon, получил патент на изготовление бытовой микроволновки. Первая микроволновка современного типа была выпущена в 1947 году и стоила 5000 долларов. Сначала эти приборы использовали в промышленных масштабах: в ресторанах или армии.

Уже в 1967 году появились микроволновки для домашнего использования. В СССР микроволновые печи были, но в очень ограниченных количествах. Об активном домашнем употреблении не могло быть и речи. В конце 1980-х годов в Днепре выпускали модель "Днепрянка-1" и стоила 350 рублей (при средней зарплате 274,6 рубля).

Женские средства гигиены

Гигиенические прокладки изобрели в Германии, а потом в США еще в конце XIX века. Во время Первой мировой войны специальными салфетками из древесной целлюлозы перевязывали раненых, а практические французские медсестры стали использовать их как средства женской гигиены.

В СССР гигиенических прокладок не было. Женщинам приходилось использовать вату как основу и марлевые повязки или бинты в качестве верхнего слоя. Также использовали старую одежду, полотенца, поношенное белье и т.д. После использования их приходилось стирать и кипятить.

Туалетная бумага

Даже туалетная бумага была дефицитом. Первые рулоны появились в СССР только в 1969 году. А традиционным предметом гигиены были газеты.

Телевизоры

Массовое производство телевизоров началось после Второй мировой войны. До 1949 г. почти во всех крупных городах США была хотя бы одна собственная станция. Телевидение развивалось быстрыми темпами – к 1953 телевизор был у 50% американских семей.

В советских семьях телевизор был дефицитом. Люди целыми дворами собирались в квартирах владельцев телевизоров. Долгое время лучшими телеприемниками были марки "Львов" и "Верховина". Начиная с конца 1970-х ситуация начала постепенно налаживаться, но по объемам производства СССР заметно отставал от США и Японии, Китая и Южной Кореи. А цены на телевизоры оставались очень высокими.

Пылесосы

Прообраз современного пылесоса возник еще в 1860 году. В США этот прибор был довольно популярен: уже в 1940 году произвели свыше 1 млн пылесосов, в 1950-м – 3,5 млн. В СССР в 1945 году выпустили 1,1 тысячи пылесосов, в 1950-м - всего 6,1 тысячи. Советские инженеры воровали западные разработки: например, пылесос "Буран" нагло скопировали со шведского "Электролюкса".

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