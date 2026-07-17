Какие цветы защищают дом от ведьм: народные приметы

Издавна украинцы придавали большое значение растениям, которые высаживали возле своего дома. Считалось, что определенные цветы не только украшают двор, но и выполняют роль своеобразного оберега.

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Современная наука утверждает: некоторые цветы действительно способны отгонять от дома такое зло, как вредители и кусачие насекомые. Но некоторые люди до сих пор продолжают верить в защитную энергетику отдельных растений. Что им стоит посадить возле своего дома, рассказало "Радио Трек". Впрочем, даже если вы скептически относитесь к мистике, они все равно прекрасно украсят ваше пространство.

Бархатцы

Эти яркие цветы издавна ассоциируются с искренней любовью детей к родителям. Они олицетворяют теплоту семейных отношений, уют и гармонию в доме. Согласно народным представлениям, бархатцы, посаженные возле дома, помогают сохранить любовь и взаимопонимание между близкими. Кроме того, им приписывали способность оберегать дом от сглаза, недоброжелателей, всевозможных колдунов и любого негативного воздействия. С практической же точки зрения бархатцы своим запахом могут прогнать с участка тлю, белокрылок и почвенных нематод.

Мальва

Мальва давно стала символом украинского двора и неотъемлемой частью народной культуры. Ее ассоциируют с традициями, песнями и памятью о предках. В народе это растение считали олицетворением мудрости, веры, надежды и искренних чувств. Существовало убеждение, что мальвы обладают особой силой – они способны защищать дом от злого влияния, недобрых людей и темных сил.

Барвинок

Барвинок издавна имел особое значение в украинской культуре и часто использовался в качестве оберега. Ему приписывали способность отгонять зло и очищать пространство вокруг дома. По поверьям, это растение приносит в дом любовь, покой и гармонию, а также может защитить от природных опасностей, в частности от молнии.

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