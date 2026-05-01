Какие цветы привлекают в сад птиц и бабочек: топ 8

Насекомые, которые опыляют растения – всегда желанные гости в каждом саду. Однако, чтобы пчелы и бабочки не обходили ваш участок, он должен быть привлекательным для них, а для этого нужно, чтобы сад всегда был полон ароматных цветов.

И наполнить его цветением можно быстро и эффективно, обустроив все так, что в вашем саду что-то будет цвести в течение всего сезона. Если взяться за дело сейчас, вы сможете наслаждаться результатом уже через несколько недель, а не месяцев. Издание Express назвало 8 видов цветущих растений, которые вам с этим помогут.

Циннии

Эти очаровательные цветы распускаются ярко-желтыми, красными, оранжевыми и розовыми красками, что очень радует как садоводов, так и насекомых. Они неприхотливы в уходе и становятся прекрасной основой для садовых бордюров. Когда растения окрепнут, их можно срезать для букетов или ваз. Лучше всего циннии растут на хорошо освещенных участках с дренированной почвой.

Подсолнухи

Высокие и яркие подсолнухи становятся настоящим украшением любого сада. Птицы просто обожают их семена, а высокий и крепкий стебель помогает этим цветам выделяться среди других. Их легко выращивать, главное – это обеспечить много света и плодородную землю. Когда подсолнухи отцветут, не спешите их убирать: оставьте головки в саду, и птицы слетятся, чтобы полакомиться семенами.

Петунии

Нежные петунии, лепестки которых имеют огромное количество оттенков, очень просты в выращивании и выглядят в саду просто великолепно. Их цветы содержат много нектара, поэтому пчелы и бабочки от них просто в восторге.

Медовница приморская (она же алиссум или лобулярия)

Это растение с приятным медовым ароматом зацветает густыми белыми, фиолетовыми или розовыми соцветиями, которые способны быстро заполнить весь сад. Алиссум одинаково хорошо чувствует себя на клумбах, в горшках или оконных ящиках. Посадите его поближе к дому, чтобы в полной мере насладиться сладким ароматом.

Настурции

Эти яркие цветы обожают не только насекомые-опылители, но и кулинары. Вся настурция съедобна: она придаст вашим блюдам приятную остроту и станет изысканным цветочным украшением на тарелке. Что уж говорить о саде.

Космеи

Эти хрупкие и изящные растения цветут невероятными оттенками, которые очень привлекают бабочек. Как и циннии, космеи прекрасно подходят для создания свежих букетов.

Кошачья мята

Как понятно из названия, это растение очень любят коты, однако для насекомых-опылителей это тоже настоящая находка. Фиолетовые соцветия кошачьей мяты – это настоящий магнит для пчел, поэтому он станет полезным дополнением к вашему участку. Растение цветет очень обильно и способно мгновенно заполнить пустоты в бордюрах.

Бархатцы

Бархатцы идеально подходят для начинающих садоводов. Они выглядят чрезвычайно эффектно, когда распускаются ярко-оранжевыми, красными и желтыми огоньками. Эти цветы любят солнечные места и хорошо дренированную почву.

