Чем нужно подкормить розы в июле: они будут цвести вплоть до осени

В июле розы нуждаются в подкормке с преобладанием калия и фосфора, ведь именно эти элементы помогают кустам формировать новые бутоны и дольше сохранять цветение. После первой волны цветения растениям уже не требуется большое количество азота: избыток этого элемента заставляет розы наращивать листву, но может ослабить цветение и сделать кусты более уязвимыми к болезням.

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Лучше всего в середине лета использовать специальные удобрения для роз или универсальные удобрения для цветущих растений, в составе которых больше калия и фосфора и лишь небольшая доля азота. Эксперты утверждают, что такая подкормка способствует повторному цветению, укрепляет побеги и помогает розам лучше переносить жару.

Когда и чем подкармливать розы

Последнюю порцию удобрений рекомендуют вносить не позднее середины июля. Если подкармливать розы азотом слишком поздно, они могут начать активно пускать молодые побеги, которые не успеют созреть к осени.

Чтобы розы цвели дольше, одной подкормки недостаточно. После первой волны цветения нужно регулярно удалять увядшие цветы. Их срезают чистым секатором вместе с короткой частью побега – над хорошо развитым листом или на несколько сантиметров ниже соцветия. Так растение не будет тратить силы на образование плодов, а направит их на новые бутоны.

Особенно хорошо на такую обрезку реагируют современные сорта роз, которые повторно цветут. Старые сорта, некоторые парковые и плетистые розы могут цвести только один раз за сезон, поэтому после обрезки они не всегда образуют новую волну бутонов. В их случае летняя обрезка имеет скорее санитарное значение.

Как поливать розы

Полив в июле также важен. Розы лучше поливать реже, но обильно, чтобы вода доходила до более глубоких слоев почвы. Если нет сильной жары и дожди идут регулярно, достаточно примерно одного полива раз в две недели – около 10 литров воды под куст. В период засухи частоту можно увеличить до одного-двух раз в неделю.

Воду нужно лить под корень, а не на листья. Мокрые листья в жару или при плохой вентиляции куста повышают риск грибковых заболеваний. Чаще всего розы летом страдают от чёрной пятнистости, ржавчины и мучнистой росы.

Для профилактики важно не загущать кусты, убирать сухие и больные побеги, а также удалять зараженные листья. Такие части растения не стоит класть в компост – их лучше сразу выбросить. Дополнительно можно использовать натуральные опрыскивания, например настоем хвоща, чеснока или окопника.

Итак, главное июльское правило для роз простое: меньше азота, больше калия и фосфора, обильный полив под корень и регулярное удаление увядших цветов. Именно такой уход поможет кустам сохранить силу и радовать цветением до осени.

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