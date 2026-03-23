Какие цветы необходимо посадить именно в марте, чтобы они обильно цвели все лето

С приходом весны погода улучшается, поэтому, возможно, именно сейчас пришло время надеть садоводческие перчатки и оживить свой участок на открытом воздухе.

Эксперт по садоводству, известный в соцсетях как @gardening.with.ish, имеет для вас идеальную рекомендацию. В своем новом видео в TikTok посоветовал посадить именно сейчас нигеллу (в народе ее еще называют чернушкой).

По его словам, эти цветы можно описать как "высокие, выносливые и неприхотливые к уходу".

"Они не только прекрасно работают как опылители, но и вовремя вырастут для свадебных букетов или цветочных композиций", – восторженно сказал он.

По его словам, именно они могут радовать вас своим фиолетовым цветением в течение всего лета. Эти цветы можно "посеять непосредственно в почву" или, если у вас ограниченное пространство, "вырастить их в лотке" как альтернативный вариант, если вы желаете.

При этом эксперт предупредил, что растения должны быть "на расстоянии примерно 30 см друг от друга", поскольку могут "очень сильно разрастаться".

Иш отметил, что когда вы пересаживаете чернушки на улицу, они процветают в "хорошо дренированной почве" и наслаждаются "большим количеством солнца". Он отметил, что им нужно примерно 20-30 см пространства, чтобы "разрастись".

"Когда они начнут цвести, позаботьтесь также об отцветших головках, потому что чем больше вы о них будете ухаживать, тем больше цветов у вас вырастет", – посоветовал он.

