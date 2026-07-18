Какие растения высаживают под фруктовыми деревьями: урожай будет большим

Приствольные круги плодовых деревьев необязательно оставлять пустыми. Некоторые растения не только гармонично растут рядом с плодовыми культурами, но и приносят им ощутимую пользу.

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Они помогают поддерживать плодородие почвы, уменьшают испарение влаги и способствуют естественной защите от вредителей. Главное – выбрать виды, которые не будут конкурировать с деревьями за питательные вещества и воду. OBOZ.UA собрал советы садоводов о культурах, которые являются хорошими соседями для деревьев.

Бархатцы помогают защитить деревья от вредителей

Бархатцы давно известны своими природными защитными свойствами. Их насыщенный аромат способен отпугивать некоторых вредителей, которые повреждают корневую систему деревьев или питаются листьями.

В частности, эти цветы могут помочь снизить риск появления тли, белокрылки и отдельных почвенных вредителей. Для наилучшего эффекта бархатцы рекомендуется высаживать на хорошо освещенных участках вокруг фруктовых деревьев.

Клубника помогает удерживать влагу

Клубника может стать естественной живой мульчей под деревьями. Ее густая листва затеняет поверхность почвы, благодаря чему земля дольше остается влажной и меньше перегревается в жаркую погоду.

Поскольку корневая система клубники расположена близко к поверхности, она практически не конкурирует с деревьями за питательные вещества. В то же время для хорошего урожая ягод важно высаживать её в местах, где достаточно солнечного света.

Ромашка привлекает полезных насекомых

Ромашка станет не только декоративным украшением сада, но и полезным растением для экосистемы участка. Она привлекает опылителей и других насекомых, которые помогают поддерживать природный баланс в саду.

Эта культура неприхотлива в уходе, хорошо переносит различные погодные условия и успешно растет даже рядом с плодовыми деревьями.

Белый клевер обогащает почву азотом

Белый клевер – один из лучших вариантов для посадки в приствольных кругах. Он быстро образует плотный зеленый покров, который подавляет рост сорняков и помогает поддерживать опрятный вид сада.

Кроме того, клевер накапливает в почве азот, что положительно влияет на развитие плодовых деревьев. Во время цветения он также привлекает пчел и других насекомых-опылителей, которые способствуют более обильному плодоношению.

Нарциссы создают естественную защиту для плодовых деревьев

Нарциссы могут стать не только ярким весенним украшением сада, но и эффективными помощниками в уходе за плодовыми деревьями. Их часто высаживают вокруг приствольных кругов, поскольку эти цветы помогают создать естественный барьер от некоторых животных и вредителей.

Считается, что нарциссы отпугивают оленей, кроликов, полевок и сусликов, которые могут повреждать кору и корни молодых деревьев. Также они способны снизить вероятность появления отдельных видов жуков, наносящих вред плодовым культурам.

Помимо защитной функции, старинные сорта нарциссов привлекают пчел, бабочек и других насекомых-опылителей, что положительно влияет на садовую экосистему. Еще одним преимуществом является способность этих цветов подавлять рост травы у основания деревьев, а после окончания цветения их листья, постепенно перегнивая, возвращают часть питательных веществ в почву. Таким образом, нарциссы сочетают декоративность с практической пользой для фруктового сада.

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