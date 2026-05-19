Какие растения надо обязательно обрезать в мае: чтобы лучше росли летом

Если уделить некоторым растениям немного внимания в мае, обрезая их или удаляя отцветшие цветы, это поможет им набрать форму и расти в будущем.

Как только минует угроза заморозков, май – это подходящее время для обрезки нежных многолетних растений, таких как пенстемоны, фуксии и шалфей, пишет OBOZ.UA.

Эти растения очень хорошо реагируют на обрезку после того, как минует угроза заморозков. Это стимулирует интенсивный рост и лучшее цветение позже в этом сезоне.

Также в это время стоит обрезать вьющиеся растения, такие как жимолость. Садоводам советуют подвязывать новые стебли и оставлять отцветшие головки, чтобы продолжить цветение.

Попробуйте подвязывать стебли горизонтально, чтобы стимулировать появление большего количества цветущих побегов и уменьшить повреждения ветром

В обрезке также нуждаются рододендроны и глициния. Удаление отцветших цветочных почек помогает растению направлять энергию на цветение в следующем году, а не на производство семян.

