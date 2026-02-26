Какие профессии исчезли вместе с СССР: сейчас молодежь таких даже не знает

На пороге эры искусственного интеллекта мы переживаем, какие профессии он убьет, а какие наоборот – будут процветать. Некоторые подсказки можно найти в прошлом, например, в списке занятий, которые были чрезвычайно востребованными во времена СССР, а затем исчезли под давлением прогресса и других обстоятельств.

Если назвать современному молодому человеку название такой профессии, он не всегда сориентируется, в чем заключалась ее суть. OBOZ.UA вспоминает, каких специалистов сейчас уже не встретишь в повседневной жизни.

Машинистка

Это была ключевая профессия в любом учреждении – от сельсовета до министерства. Весь документооборот в советские времена держался на механических печатных машинках ("Ятрань", "Эрика", "Украина"). Работа требовала феноменальной сосредоточенности: если в конце страницы машинистка делала ошибку, приходилось перенабирать весь лист заново. Особым навыком было печатание через копирку – когда под основной лист подкладывали несколько слоев специальной черной бумаги, чтобы получить 3-5 копий за один раз. Нажимать на клавиши, чтобы получить сразу несколько документов, приходилось очень сильно. Со временем компьютеры полностью вытеснили печатные машинки, а фотокопировальная техника убрала потребность в таком малопроизводительном "ксероксе".

Телеграфист

До появления доступной междугородной связи телеграмма была единственным способом быстро поздравить с праздником или сообщить о срочном событии. Телеграфисты работали сначала на аппаратах Морзе, а затем на более сложных телетайпах. Они получали закодированный сигнал и превращали его в текст, который затем наклеивали тонкими бумажными лентами на бланки. Это была ответственная работа, ведь ошибка в одну букву могла полностью изменить смысл сообщения. Сейчас эти функции взяли на себя мессенджеры.

Стенографист

Эти специалисты владели магией "скорописи" – системой сокращений и специальных знаков, которые позволяли записывать живую речь со скоростью до 120 слов в минуту. Без них не обходился ни один партийный съезд или судебное заседание. После окончания речи стенографист должен был "расшифровать" свои записи, превратив их в обычный печатный текст. Это была интеллектуальная элита среди офисных работников, ведь стенография требовала не только ловкости рук, но и безупречной грамотности и эрудиции. Сейчас все можно просто записать на диктофон смартфона или снять на видеокамеру.

Оператор ЭВМ на перфокартах

Когда компьютеры были размером с целую комнату, программисты не сидели за мониторами. Данные и коды программ "набивались" на перфокарты – картонные прямоугольники, в которых прокалывались отверстия. Оператор ЭВМ должен был следить за работой огромных шкафов, загружать стопки этих карт в считыватели и исправлять механические сбои. Рассыпать стопку перфокарт, на которых была записана сложная программа, приравнивалось к катастрофе, потому что значение имел не только полный набор таких картонок, но и их правильный порядок. С появлением магнитных носителей (дискет) потребность в дырявом картоне и людях, которые его обслуживали, исчезла.

Часовщик

Да, до сих пор существуют люди, которые чинят часы, но сейчас это редкая, если не сказать уникальная профессия, ведь механические часы были почти полностью вытеснены электронными, а впоследствии и "умными" цифровые моделями. А во времена СССР наручные и настенные часы нуждались в чистке и смазке каждые пару лет. Мастер-часовщик с лупой в глазу был привычным персонажем в любом доме быта. Они работали с микроскопическими деталями, подтягивали пружинки и меняли зубчатые колесики крошечных механизмов. Сегодня механические часы – это либо дорогой аксессуар, либо винтаж, а массовый ремонт "копеечных" кварцевых часов стал просто невыгодным.

Телефонист

До полной автоматизации телефонных станций (АТС) прямой набор номера в другой город был роскошью. Обычно надо было звонить на станцию и говорить: "Девушка, соедините меня с Полтавой". Оператор (а чаще всего здесь работали именно женщины) на другом конце провода вручную вставляла штекеры в нужные гнезда на огромной панели, создавая физическую цепь между двумя аппаратами. Это была изнурительная работа в постоянном шуме, где надо было мгновенно реагировать на световые сигналы на пульте.

Точильщик ножей

Это была профессия-ритуал. Мастер обычно имел при себе самодельную тележку с ножным приводом для точильного круга. Он заходил во двор и громким возгласом собирал местных хозяек. Кроме ножей, точили ножницы, мясорубки и даже опасные бритвы. Профессия исчезла не только из-за появления дешевых ножей, но и из-за изменения городского пространства: закрытые дворы и домофоны сделали такой "уличный сервис" невозможным. К тому же теперь каждый желающий может приобрести точильный аппарат себе домой.

