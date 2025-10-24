Какие продукты в холодильнике портятся первыми во время блэкаута: топ 10

Холодильник – идеальное место для хранения разных продуктов всегда свежими. Но, если у вас отключили внезапно электричество, нужно знать обязательно, какие продукты портятся первыми, чтобы их не съесть и не отравиться. Особенно острожными нужно быть с молочной продукцией и рыбой.

Редакция FoodOboz делится перечнем из продуктов, которые портятся быстрее всего в холодильнике.

Сырое мясо, птица и рыба

Их следует хранить на самой низкой полке, где холоднее всего, так как они сразу портятся, если холодильник не работает.

Молочные продукты

Молоко, йогурт, сметана, творог – особенно открытые упаковки. Не рекомендуется держать их на дверце из-за перепадов температуры.

Готовые блюда

Это супы, вторые блюда, салаты, особенно с майонезом. Их лучше хранить на средних полках, но если холодильник стоял без электричества больше 2 часов, суп и салаты лучше выбросить.

Зелень

Она быстро вянет, если ее не просушить и не завернуть в бумажное полотенце перед тем, как положить в холодильник.

Ягоды

Если их помыть, они быстро превратятся в кашу. Лучше мыть непосредственно перед употреблением.

Вскрытые консервы

Быстро портятся после открытия, их следует перекладывать в другую посуду. А также бутерброды с консервами портятся очень быстро.

