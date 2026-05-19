Какие породы собак больше всего подвержены перегреву: не пропустите опасность

Если летом у вашей собаки наблюдаются такие симптомы, как учащенное дыхание, чрезмерное слюнотечение, потемнение десен, возбуждение, шатание, рвота или диарея, немедленно обратитесь к ветеринару.

Видео дня

По словам Сюзанны Мойес, ветеринара в клинике Burgess Pet Care, это может быть тепловой удар, который требует немедленного вмешательства специалиста. Он может возникнуть при температуре более 25 градусов, пишет Express.

Какие породы собак больше всего подвержены перегреву

"Брахицефальные породы собак имеют очень короткие, плоские морды, что затрудняет им дыхание. В жаркую погоду структура их морды может затруднять им легкое регулирование температуры тела", – объяснила эксперт.

Хотя боксеры не такие экстремальные, как некоторые другие брахицефальные породы, они имеют короткие морды и поэтому могут также трудно переносить жару, как и охлаждение.

Бостонские терьеры – еще одна порода с вдавленной мордой, что делает их более склонными к тепловому удару, по словам ветеринара.

"В зоне риска не только породы собак с короткими, плоскими мордами. Те, у кого густая, двойная шерсть, такие как чау-чау, золотистые ретриверы, хаски и немецкие овчарки, имеют густой мех, который удерживает тепло, увеличивая риск перегрева", – сказала она.

Старшие собаки и собаки с избыточным весом также чаще страдают от теплового удара из-за возраста и проблем со здоровьем, связанных с весом.

Породы собак, которым грозит перегрев

Брахицефальные породы (мопсы, боксеры, бостон-терьеры, бульдоги и т.д.)

Чау-чау

Золотистый ретривер

Хаски

Немецкие овчарки

Борзые

Старшие собаки

Собаки с избыточным весом.

Ветеринар подчеркивает важность внесения простых изменений в распорядок дня вашей собаки в жаркую погоду, чтобы поддерживать температуру ее тела в норме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как удалить клеща у собаки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.