Какие популярные кухонные приборы никогда не стоит мыть в посудомойке

Эксперты утверждают, что вы можете постепенно уничтожать свои кухонные ножи, моя их в посудомоечной машине. Вместо того, чтобы позволять им биться о другие столовые приборы в посудомоечной машине, их следует мыть вручную теплой водой с мылом.

Однако, этого самого недостаточно, чтобы предупредить их порчу, поскольку вам также нужно высушить их мягкой тканью сразу после мытья, чтобы предотвратить ржавчину, пишет OBOZ.UA.

Как оказалось, высокая температура может деформировать ручки, а давление воды бьет лезвие о другие столовые приборы. Это приводит к образованию крошечных сколов, которые мгновенно затупляют край.

В худшем случае они могут даже заржаветь и стать непригодными для использования.

Агрессивные моющие средства и соли в сочетании с высокими температурами в посудомоечной машине делают край пористым и тупым, а следовательно, более подверженным ржавчине.

Влага также приводит к набуханию и хрупкости деревянных ручек. Поэтому для мытья некоторых ножей лучше использовать воду и мягкое средство для мытья посуды.

Хотя некоторые пользователи социальных сетей соглашаются с этим советом, другие утверждают, что годами моют свои ножи в посудомоечной машине без проблем.

