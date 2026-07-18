Какие помидоры полезнее – черри или обычные: неожиданный ответ

Диетолог рассказал, что помидоры черри могут быть полезнее, чем их более крупные традиционные аналоги, — и это исключительно благодаря их кожице. Именно она обеспечивает значительную питательную ценность.

Видео дня

В недавней статье на эту тему диетолог Роб Гобсон обозначил преимущества помидоров черри. Он отметил, что, хотя все сорта помидоров содержат ликопин, именно эти сорта могут обеспечить более концентрированный эффект благодаря соотношению "кожицы к мякоти".

Ликопин – это растительное питательное вещество, придающее помидорам характерный красный оттенок и известное своими антиоксидантными свойствами.

Это связано с профилактикой сердечных заболеваний и даже защитой от некоторых видов рака.

Многие защитные растительные соединения находятся непосредственно под кожицей, поскольку эта часть плода подвергается воздействию солнечного света и окружающей среды. Кожица содержит клетчатку и богата полифенолами и флавоноидами, которые являются антиоксидантами.

Это не означает, что более крупные сорта вредны для вас, но это помогает объяснить "некоторые различия в питательных веществах".

Что касается фитофтороза – болезни, поражающей листья и плоды помидоров и приводящей к гниению, – то риск её развития возрастает именно в конце июля.

Лучшая защита для помидоров, выращенных на открытом воздухе, – это хорошая вентиляция и удаление нижних листьев по мере развития плодов, что способствует этому.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно собирать огурцы, чтобы они плодоносили снова и снова.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.