Какие комнатные растения добавят цвета вашей квартире: топ вариантов

Комнатные растения давно перестали быть лишь фоном для интерьера – сегодня они играют ключевую роль в создании атмосферы дома. Яркие цветы и декоративные листья способны "оживить" даже самое сдержанное пространство и придать ему индивидуальности.

При этом многие цветущие растения хорошо чувствуют себя в квартирных условиях и не требуют сложного ухода. Выбирая правильные виды, можно иметь цветной акцент в доме почти круглый год. К тому же растения положительно влияют на эмоциональное состояние и создают ощущение уюта. В Real Simple рассказали, какие комнатные растения лучше всего подойдут для тех, кто хочет больше цвета в своем доме.

Классические цветущие растения для ярких акцентов

Орхидеи остаются безоговорочными фаворитами среди комнатных цветов. Они поражают многообразием оттенков и форм, а при правильном освещении и умеренном поливе могут цвести несколько месяцев подряд.

Не менее эффектным вариантом является антуриум – растение с глянцевыми сердцевидными соцветиями красного, розового или белого цвета, которое хорошо переносит квартирный микроклимат.

Хризантемы и гортензии подойдут тем, кто хочет получить "букет в горшке". Они добавляют интерьеру насыщенных цветов и особенно уместны в осенне-зимний период.

Цикламен, со своими яркими цветами необычной формы, станет стильным акцентом в холодное время года, когда не хватает красок за окном.

Растения с длительным цветением и минимальным уходом

Каланхоэ и рождественский кактус – идеальный выбор для тех, кто не имеет много времени на уход. Они хорошо переносят сухой воздух, нуждаются в редком поливе и при этом регулярно радуют яркими цветами.

Эхмея или тилландсия, привлекают экзотическим видом и длительным цветением, которое может сохраняться несколько месяцев.

Бегонии, особенно восковые, ценят за сочетание декоративных листьев и цветов. Они способны цвести долго и без периода покоя, если обеспечить им светлое место без прямого солнца.

Африканские фиалки также относятся к растениям, которые могут цвести почти круглый год, добавляя интерьеру нежных пастельных или насыщенных оттенков.

Ароматные и необычные растения для особой атмосферы

Для тех, кто хочет не только цвета, но и аромата, прекрасно подойдут жасмин и гардения. Их цветы наполняют пространство приятным запахом и создают ощущение домашнего сада. Правда, эти растения требуют немного больше внимания к поливу и освещению.

Амаралис и пуансеттия станут идеальными сезонными украшениями, особенно зимой. Крупные цветы амаралиса или яркие прицветники пуансеттии способны мгновенно изменить настроение комнаты.

Если же хочется чего-то менее стандартного, стоит обратить внимание на молочай "терновый венец " – выносливое растение, которое может цвести почти в течение всего года.

