Какая часть курицы самая опасная и почему: ответ специалиста

Запеченная, жареная, вареная – это все о вариантах приготовления курицы, которую умеют готовить все. Диетологи рекомендуют готовить куриное мясо в духовке, но так, чтобы мясо было без корочки, так оно будет не только сочным и вкусным, но и полезным.

Нутрициолог рассказала в Instagram, какая часть курицы самая опасная и почему, а также как мясо лучше всего готовить.

Кожа

Самой вредной частью курицы, по мнению специалистов, является куриная кожа: в ней нет никаких витаминов, она содержит высокий уровень холестерина и жира.

В куриной коже также могут быть остатки хлора, которые используются для придания несвежим тушкам товарного вида. Поэтому специалисты рекомендуют употреблять любую часть курицы только после того, как с нее будет снята кожа.

Крылья

Далее в рейтинге "вредности" крылья, потому что куриные крылья – это сами кости с кожей. Соответственно, там нет никаких витаминов и полезных элементов.

Легкие

Среди внутренностей самыми вредными считаются куриные легкие, потому что в них могут быть такие бактерии, как листерия, которая плохо поддается термической обработке.

