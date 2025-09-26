УкраїнськаУКР
Как жарить картофель, чтобы он не горел, не был сырым и не превратился в кашу: делимся тремя секретами

Жареный картофель – любимое блюдо многих. К тому же готовится он элементарно, достаточно всего лишь нарезать его довольно крупно, не соломкой и жарить –  не вместе со всеми овощами, а отдельно, так он не превратится в кашу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом жареного картофеля с луком и грибами, который не будет гореть и прилипать ко дну сковородки.

Ингредиенты:

  • картофель 800 г
  • грибы 350-400 г
  • лук 1 шт.
  • чеснок 2-3 зуб.
  • сливочное масло 30 г
  • масло 2–3 ст. л. 
  • соль/перец
  • паприка/чеснок — по желанию

Способ приготовления: 

1. Порежьте картофель.

2. На растительном масле поджарьте сначала картофель до золотистой.

3. После картофель уберите и в ту же сковороду добавьте масло + чеснок, обжарьте лук. И добавьте грибы, готовьте на сильном огне до золотистости. 

4. Соедините все ингредиенты, добавьте специи и зелень, сметану! 

