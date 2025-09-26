Как жарить картофель, чтобы он не горел, не был сырым и не превратился в кашу: делимся тремя секретами

Жареный картофель – любимое блюдо многих. К тому же готовится он элементарно, достаточно всего лишь нарезать его довольно крупно, не соломкой и жарить – не вместе со всеми овощами, а отдельно, так он не превратится в кашу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом жареного картофеля с луком и грибами, который не будет гореть и прилипать ко дну сковородки.

Ингредиенты:

картофель 800 г

грибы 350-400 г

лук 1 шт.

чеснок 2-3 зуб.

сливочное масло 30 г

масло 2–3 ст. л.

соль/перец

паприка/чеснок — по желанию

Способ приготовления:

1. Порежьте картофель.

2. На растительном масле поджарьте сначала картофель до золотистой.

3. После картофель уберите и в ту же сковороду добавьте масло + чеснок, обжарьте лук. И добавьте грибы, готовьте на сильном огне до золотистости.

4. Соедините все ингредиенты, добавьте специи и зелень, сметану!

