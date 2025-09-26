Как жарить картофель, чтобы он не горел, не был сырым и не превратился в кашу: делимся тремя секретами
Жареный картофель – любимое блюдо многих. К тому же готовится он элементарно, достаточно всего лишь нарезать его довольно крупно, не соломкой и жарить – не вместе со всеми овощами, а отдельно, так он не превратится в кашу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом жареного картофеля с луком и грибами, который не будет гореть и прилипать ко дну сковородки.
Ингредиенты:
- картофель 800 г
- грибы 350-400 г
- лук 1 шт.
- чеснок 2-3 зуб.
- сливочное масло 30 г
- масло 2–3 ст. л.
- соль/перец
- паприка/чеснок — по желанию
Способ приготовления:
1. Порежьте картофель.
2. На растительном масле поджарьте сначала картофель до золотистой.
3. После картофель уберите и в ту же сковороду добавьте масло + чеснок, обжарьте лук. И добавьте грибы, готовьте на сильном огне до золотистости.
4. Соедините все ингредиенты, добавьте специи и зелень, сметану!
