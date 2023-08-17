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Блог | Как застраховаться от случайного уничтожения имущества покупая жилье
Ніхто не замислювався, а що буде якщо що?
Ситуація: квартиру продано, попередньому власнику дали строк на виселення місяць, а в цей місяць будинок пошкоджено або зруйновано!
Гроші віддані, новий власник вже власник, квартиру фактично не отримав і вже не отримає. Хто винен?
Відповідь: ″Стаття 323 ЦК України: ″Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його ВЛАСНИК, якщо інше НЕ ВСТАНОВЛЕНО договором або законом″.
Виходить, що якщо в договорі не передбачений розподіл ризиків, то власник, який повністю розрахувався за квартиру, але фактично не отримав її, ще й несе повну відповідальність за її збереження!
БЕЗКОШТОВНІ ПОРАДИ:
- В умовах воєнного стану та ракетних атак з боку скажених сусідів, намагайтеся фактично передавати квартиру в день укладення Основного договору. Квартира купується пустою та вільною від мешканців і їх особистих речей.
- Якщо продавцю необхідний час для звільнення квартири після угоди, відкладайте угоду аж до з’явлення можливості фактично її звільнити та передати. В даному випадку значно безпечніше збільшити аванс на пару сотень доларів для оплати переїзду попереднього власника або вирішення його інших проблем.
- Проміжок часу між авансом та угодою бажано скоротити до самого мінімуму.
У відносинах оренди схожі проблеми, однак то вже зовсім інша історія…
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