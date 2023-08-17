Ніхто не замислювався, а що буде якщо що?

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Ситуація: квартиру продано, попередньому власнику дали строк на виселення місяць, а в цей місяць будинок пошкоджено або зруйновано!

Гроші віддані, новий власник вже власник, квартиру фактично не отримав і вже не отримає. Хто винен?

Відповідь: ″Стаття 323 ЦК України: ″Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його ВЛАСНИК, якщо інше НЕ ВСТАНОВЛЕНО договором або законом″.

Виходить, що якщо в договорі не передбачений розподіл ризиків, то власник, який повністю розрахувався за квартиру, але фактично не отримав її, ще й несе повну відповідальність за її збереження!

БЕЗКОШТОВНІ ПОРАДИ:

В умовах воєнного стану та ракетних атак з боку скажених сусідів, намагайтеся фактично передавати квартиру в день укладення Основного договору. Квартира купується пустою та вільною від мешканців і їх особистих речей. Якщо продавцю необхідний час для звільнення квартири після угоди, відкладайте угоду аж до з’явлення можливості фактично її звільнити та передати. В даному випадку значно безпечніше збільшити аванс на пару сотень доларів для оплати переїзду попереднього власника або вирішення його інших проблем. Проміжок часу між авансом та угодою бажано скоротити до самого мінімуму.

У відносинах оренди схожі проблеми, однак то вже зовсім інша історія…