Как защитить вишни от червей: простой способ

Черви в вишнях и черешнях чаще всего появляются из-за вишневой мухи, которая откладывает яйца прямо в плоды. Самый важный момент для защиты деревьев наступает в мае, когда взрослые насекомые начинают вылетать из почвы после зимовки.

Если вовремя перекрыть им путь к кроне и плодам, можно значительно уменьшить количество личинок в урожае. Эксперты Kobieta Interia рассказали, как защитить вишни от червей.

Почему вишни бывают червивыми

Чаще всего за появление червей в вишнях и черешнях отвечает вишневая муха. Это небольшое насекомое длиной примерно 4–5 мм с темным телом, желтоватым пятном на груди и прозрачными крыльями.

Наибольший вред наносят не взрослые мухи, а их личинки. Самки откладывают яйца в плоды, которые еще развиваются. После вылупления белая безногая личинка вгрызается в мякоть и обычно питается возле косточки.

Из-за этого плод может долго казаться здоровым внешне. Проблему часто замечают только после разрезания: внутри видно личинку, размягченную мякоть и потемнение возле косточки.

Почему действовать нужно именно в мае

Источник проблемы часто скрывается не на ветках, а в почве под деревом. Личинки, которые развивались в плодах в предыдущем сезоне, падают на землю вместе с червивыми ягодами, углубляются в верхний слой почвы и там зимуют.

Весной, когда земля прогревается, вредитель завершает развитие и вылетает уже взрослой мухой. Именно поэтому май является ключевым месяцем для защиты вишен и черешен.

Точный период зависит от погоды, температуры почвы и сорта дерева. Наибольший риск обычно приходится на вторую половину мая. Особенно уязвимы среднепоздние и поздние сорта, потому что их плоды созревают тогда, когда активность вредителя самая высокая.

Простой способ защитить дерево

Самое важное, что стоит сделать в мае, – перекрыть вишневой мухе путь из почвы к плодам. Для этого под кроной дерева нужно расстелить агроволокно или другой плотный материал.

Покрытие должно охватывать весь участок под деревом, желательно в пределах кроны. Особое внимание следует уделить местам, где в прошлом сезоне падали ягоды, ведь именно там могут зимовать вредители. Края материала нужно хорошо прижать камнями, досками или другим грузом. Это важно, чтобы взрослые мухи не смогли выбраться из-под покрытия сбоку.

Держать такое укрытие желательно как минимум до конца июня, когда активность вредителя постепенно снижается.

Для чего нужны желтые клеевые ловушки

Еще один полезный способ – развесить возле вишен или черешен желтые клеевые ловушки. Они помогают понять, когда вредитель уже появился, и частично уменьшают количество взрослых насекомых.

Лучше всего размещать такие ловушки с солнечной стороны кроны, примерно на уровне веток с плодами. Проверять их стоит каждые несколько дней. Если на ловушках заметно много насекомых, это сигнал, что нужно усилить защиту дерева.

Чем опрыскать вишню от вредителя

Для отпугивания взрослых мух можно использовать отвар полыни. Он имеет резкий запах, который мешает вредителю откладывать яйца в плоды.

Для приготовления нужно взять примерно 1 кг свежей полыни или 100 г сухой травы и 2 литра воды. Сырье заливают водой и оставляют на ночь. Затем смесь кипятят около часа, процеживают и разводят водой примерно до 10 литров.

Опрыскивать дерево нужно каждые 7–10 дней. Раствор должен хорошо покрывать всю крону, особенно молодые плоды и листья.

Лучше всего проводить обработку вечером, когда уже нет активного лета насекомых-опылителей. Похожий отпугивающий эффект могут иметь настои на основе чеснока или пижмы, их можно применять поочередно в тот же период.

Что еще поможет уменьшить количество червивых плодов

После сбора урожая важно не оставлять под деревом опавшие ягоды, особенно если они были червивыми. Именно из них личинки могут попасть в почву и перезимовать до следующего сезона.

Также стоит перекапывать или рыхлить верхний слой земли под деревом, чтобы уменьшить количество вредителей в почве. Чем меньше личинок останется под кроной после сезона, тем ниже будет риск заражения в следующем году.

