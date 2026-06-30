Как защитить сад от мух в жаркую погоду: натуральный способ

Мухи — это не просто надоедливые насекомые, которые жужжат и портят настроение летом. Они переносят бактерии, садятся на еду и могут стать причиной различных расстройств пищеварения. Особенно неприятно, когда эти вредители появляются именно во время отдыха или приема пищи.

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И хочется как-то устроиться на пикнике, организовать обед на веранде или устроить все в саду, где созревают фрукты, чтобы не страдать от нашествия мух. Тогда как сами они слетаются на запах еды и начинают досаждать. Впрочем, существуют методы, позволяющие существенно уменьшить количество этих насекомых и при этом не использовать агрессивную вредную химию. О них рассказало издание Agronews.

При высоких температурах мухи размножаются значительно быстрее и постоянно ищут пищу. Именно поэтому они так часто кружат возле столов, открытых окон, фруктов и напитков. Но резкие природные ароматы могут быть для них неприятными и заставлять держаться подальше.

Чтобы приготовить простое домашнее средство от мух, понадобится лишь лимон и сушеная гвоздика. Цитрус нужно разрезать пополам, после чего воткнуть в мякоть несколько бутонов гвоздики. Такие половинки можно положить рядом с едой, на подоконнике или в зоне отдыха.

Сочетание запаха лимона и аромата гвоздики создает комбинацию, которая людям кажется приятной, а мухам – отталкивающей. Поэтому надоедливые насекомые избегают мест, где так пахнет.

Кроме того, стоит соблюдать несколько простых правил. Вот что поможет вам уменьшить количество насекомых:

не оставляйте еду и сладкие напитки открытыми;

вовремя выбрасывайте остатки еды;

держите мусор в закрытых контейнерах;

убирайте за собой сразу после еды.

Такие привычки помогут сделать помещение менее привлекательным для насекомых и значительно уменьшат их количество даже в самые жаркие дни.

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