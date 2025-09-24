Как вырастить оливковое дерево, даже если вы не в Средиземноморье: советы

Оливковое дерево – символ Средиземноморья. От Северной Африки до Южной Европы они издавна украшали сады, дарили плоды и становились частью культуры. Но чтобы любоваться собственным деревом, совсем не обязательно жить на берегу Средиземного моря – его можно успешно вырастить дома, даже в контейнере на балконе или в саду за городом.

Видео дня

Это дерево украсит сад или балкон и придаст уюта. Эксперты рассказали, как вырастить оливковое дерево.

Когда сажать оливковое дерево

Лучшее время для высадки – весна, когда миновала угроза заморозков.

"Молодые деревья очень чувствительны к холоду, поэтому не допускайте, чтобы они столкнулись с морозной погодой в свою первую зиму", – объяснил Харрисон Микинс, специалист по выращиванию компании Sun Gro Horticulture.

Оптимально сажать в марте–апреле, когда еще нет жары, но уже теплеет.

Как посадить оливковое дерево

Выберите место с максимальным солнечным освещением – не менее восьми часов прямого света ежедневно.

– не менее восьми часов прямого света ежедневно. Выкопайте яму чуть шире корневого кома, но не слишком глубокую.

Осторожно выньте дерево из горшка, расправьте корешки и посадите так, чтобы верхняя часть корней была чуть выше уровня земли. Затем хорошо полейте и замульчируйте.

Уход за оливковым деревом

Оливы известны своей засухоустойчивостью.

"Для молодых деревьев я рекомендую глубокий полив один-два раза в неделю весной и летом. Взрослые деревья могут обходиться до четырех недель без полива", – посоветовал Микинс. Главное – дать почве подсохнуть между поливами.

Важно также обеспечить достаточно солнца: минимум восемь часов ежедневно. Почва может быть даже бедной или каменистой – оливы способны расти в различных условиях. В первые годы рекомендуется подкормка удобрением с около 10% азота, но взрослые деревья обычно не требуют частых подкормок.

Оптимальная температура для оливы составляет от +10 до +30 °C. Классические сорта не выдерживают морозов, однако существуют холодостойкие разновидности, которые легче переносят прохладные зимы.

Обрезка

Оливы плодоносят на прошлогодних побегах.

"Если обрезать слишком сильно, вы пожертвуете урожаем", – предостерегает Микинс. Он советует в первые четыре года формировать только основу кроны и избегать чрезмерного вмешательства.

"Первые несколько раз обрезки – важнейшие, ведь именно тогда формируется структура дерева и закладывается его будущая крона", – добавил эксперт.

В то же время садовод Брайан Флуд советует доверять формирование олив профессионалам: "Мы рекомендуем, чтобы оливковые деревья обрезал профессионал. Правильная обрезка – это залог здоровья дерева и хорошей кроны".

Выращивание в контейнерах

В регионах с холодными зимами оливу лучше выращивать в контейнере. Микинс советует выбирать компактные сорта, например Little Ollie. Дерево можно держать на солнечном балконе летом, а на зиму заносить в дом. В контейнерах оливы требуют более частого полива и пересадки каждые 2–3 года.

Вредители и болезни

Наиболее опасным вредителем является оливковая муха: самки откладывают яйца под кожурой плодов, и личинки могут испортить весь урожай. Также встречаются щитовки и сажистые грибы, ослабляющие дерево. Против них эффективны санитарная обрезка и обработка специальными средствами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как подготовить к зиме плодовые деревья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.