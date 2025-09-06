Как подготовить плодовые деревья к зиме: советы для новичков

Для плодовых деревьев холодный сезон – настоящее испытание на выносливость. Морозы, резкие перепады температур, вредители и грызуны – все это может серьезно навредить саду.

Подготовка деревьев к зиме – не мелкая рутина, а своеобразный ритуал заботы, который вернется вам щедрым урожаем следующим летом. OBOZ.UA рассказывает, что следует успеть сделать до морозов.

Почему важно готовить сад к зиме

Плодовые деревья нуждаются в "иммунитете" перед холодами. Без должной подготовки они теряют силу, снижают урожайность, а иногда и вовсе погибают. Молодые саженцы особенно уязвимы: их корневая система еще слабая и легко промерзает. Осенняя забота помогает повысить морозостойкость на 20–30%, говорят эксперты.

Осенний полив

Почва насыщается влагой, которую дерево будет использовать всю зиму. Если осень выдалась сухой, взрослому дереву нужно не менее 50–80 литров воды, а молодым саженцам – 15–25.

После полива землю обязательно замульчируйте торфом, компостом или сухими листьями. Так корни будут защищены от промерзания.

Подкормка

Осенью деревья не нуждаются в росте, поэтому азотные удобрения стоит отложить до весны. Зато главную роль играют фосфор и калий. Они помогают ветвям вызреть, укрепляют ткани и повышают устойчивость к морозам.

Осеннюю подкормку можно сделать как в почву, так и через опрыскивание кроны. Главное – успеть до середины октября, чтобы дерево усвоило питательные вещества.

Обрезка

Когда деревья сбросили листья, наступает время осенней обрезки. Удаляют сухие, больные или поврежденные ветви, а также те, что растут под острым углом или перекрещиваются. Это не только формирует крону, но и уменьшает риск распространения болезней. Важный момент – все срезы диаметром более 2 см обрабатывают садовым варом.

Защита от вредителей и болезней

Опавшие листья и гнилые плоды – любимое пристанище для личинок и грибковых спор. Их нужно убрать и утилизировать. Полезно также обработать сад бордоской жидкостью или раствором карбамида – это создает защитный барьер для деревьев. А стволы можно очистить от мхов и лишайников с помощью раствора железного купороса.

Молодые деревья стоит утеплить: обмотать стволы мешковиной, еловыми ветвями или специальной сеткой. Это одновременно защищает от холода и от грызунов. Дополнительно полезно насыпать толстый слой мульчи в приствольный круг, а зимой утаптывать снег – мышам будет труднее добраться до коры.

Побелка

Зимой опасность для деревьев представляет не только холод, но и солнце. В оттепели кора может перегреваться, а при резком похолодании – трескаться. Поэтому побелка осенью – обязательна. Классический раствор на основе извести и медного купороса защитит и от ожогов, и от вредителей.

Типичные ошибки новичков

Часто садоводы используют азотные удобрения осенью, обрезают деревья слишком поздно или оставляют опавшие листья под ними. Другие забывают побелить стволы или защитить их от мышей. Каждая из этих ошибок может свести на нет весь труд.

