Как вырастить дома здоровый и ароматный базилик: поможет простой совет

Базилик — одна из самых любимых трав в домашних садах, и недаром: он ароматный, вкусный и сравнительно неприхотливый в выращивании. Однако, как и любое растение, базилик лучше всего растет, получая правильные питательные вещества.

Эта быстрорастущая трава нуждается в регулярной подкормке для поддержания своего роста. Базилику нужен азот для роста листьев, фосфор для крепких корней и калий для общего здоровья. Без этих элементов листья могут побледнеть, рост замедлится, а растение станет более уязвимым к болезням и вредителям.

Подкормки для базилика

Если вы хотите вырастить пышный и ароматный базилик без использования химических удобрений, то кухонные отходы станут мощной органической альтернативой. По словам экспертов, удобрения из органических отходов обеспечивают базилик сбалансированным питанием и улучшают состояние почвы естественным образом. Эти удобрения высвобождают питательные вещества медленно, способствуя здоровому и стабильному росту растения.

Одним из самых эффективных способов подкормки является использование овощных очисток. Шелуха, стебли и обрезки моркови, огурцов, салата и других овощей богаты полезными элементами. Вы можете компостировать эти отходы, чтобы создать сбалансированное удобрение с медленным высвобождением. Если у вас нет компостной ямы, можно измельчить овощные очистки в блендере с водой, чтобы получить "компостный смузи", и поливать им растение раз в две недели. Важно не перекармливать базилик, чтобы избежать чрезмерного роста и дисбаланса питательных веществ.

Уход за базиликом

Еще одним отличным источником питательных веществ является яичная скорлупа, которая является источником кальция, укрепляющего клеточные стенки растений. Хотя базилик не требует высоких доз кальция, небольшое количество улучшит его общее здоровье, особенно у горшечных растений.

Чтобы использовать яичную скорлупу, ее необходимо промыть, измельчить и смешать с верхним слоем почвы или добавить в компост. Дополнительным бонусом является то, что измельченная скорлупа также помогает отпугивать вредителей, таких как слизни.

