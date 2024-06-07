Как выбрать повербанк для ноутбука: весомые нюансы, которые должен знать каждый

Отключения электроэнергии не снимают с нас рабочих или академических обязанностей. А это значит, что многим украинцам придется позаботиться о бесперебойном доступе в интернет и дополнительных источниках питания для техники.

Чтобы обеспечить длительную работу ноутбука, можно приобрести для него повербанк. Но придется выбирать отдельное устройство, ведь тот, от которого можно зарядить телефон, не подойдет. OBOZ.UA рассказывает, как это сделать правильно.

На какие характеристики обратить внимание

Для ноутбука требуется более мощный аккумулятор, чем для смартфона. Если для последнего оптимальным будет напряжение 5В, то для компьютерной техники требуется не менее 20В.

Конечно, он обойдется дороже. Но и зарядить от такого устройства можно не только ноутбук и смартфон, но и другую технику – фотоаппарат, наушники и т.д.

Важна также емкость повербанка. Она должна превышать емкость аккумулятора ноутбука хотя бы на треть, ведь часть заряда уходит на работу самого устройства, поэтому его фактическая емкость несколько меньше заявленной. Чтобы иметь запас заряда лучше выбирать устройство емкостью не менее 20 000 мАч.

Непременно поинтересуйтесь напряжением на всех разъемах. Как мы уже говорили, если повербанк вам нужен только для ноутбука, то он не может быть ниже 20В. А вот дополнительный разъем для телефона должен иметь выход 5В. Сила тока для компьютера должна быть 3-5А.

Дополнительное оборудование и функции

Не все повербанки поставляются с кабелями для подзарядки. Поэтому нужно проверить, есть ли у вас все необходимые провода к гаджетам, которые вы планируете от него заряжать. А на самом аккумуляторе - соответствующие разъемы.

Также некоторые внешние аккумуляторы имеют встроенный фонарик. Если вы будете им пользоваться, он заберет на себя часть заряда – это тоже нужно иметь в виду. Хотя как правило на повербанки ставят энергосберегающие лампочки.

Из дополнительных функций такие повербанки могут иметь солнечную панель для подзарядки. Некоторые могут раздавать Wi-Fi при подключении их к мобильной сети.

Чтобы подобрать оптимальную модель именно под ваши потребности, во-первых, сформулируйте свои ожидания от повербанка – сколько устройств вы планируете от него заряжать и каких. На какое время работы рассчитываете. А затем проконсультируйтесь по поводу желаемых характеристик с продавцом в магазине. Сейчас существует большой выбор аккумуляторов на любой кошелек и вы точно сможете подобрать себе что-нибудь наиболее подходящее.

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