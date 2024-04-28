Как власти СССР устроили первомайский митинг, скрывая катастрофу на ЧАЭС: история преступления

26 апреля 1986 года мир потрясла ужасная трагедия – авария на Чернобыльской АЭС. Эта катастрофа стала одной из самых масштабных ядерных аварий в истории человечества, нанеся значительные человеческие жертвы, экологический и экономический ущерб.

Однако вместо того, чтобы предупредить людей и принять меры, чтобы спасти человеческие жизни, власти СССР пытались скрыть факты, чем подвергли опасности свое население. Ukraїner рассказал о том, как коммунисты устроили первомайский митинг, чтобы никто не догадался, что что-то не так.

Официальная информация о том, что на ЧАЭС произошла авария, появилась только вечером 28 апреля и ограничилась 15-секундным сообщением, в котором говорилось о повреждении атомного реактора и о том, что принимаются все необходимые меры.

Предупреждение об опасности радиоактивного излучения появилось еще позже – 5 мая, а советы по защите – 9 мая.

Власти СССР пытались всеми силами скрыть последствия и опасности крушения, чтобы сохранить репутацию. Она заявляла, что все предупреждения о влиянии радиации – это антисоветские кампании, клевета и теория заговоров.

Демонстрация 1 мая

Ежегодно в СССР 1-2 мая проходил один из важнейших пропагандистских праздников – День международной солидарности трудящихся. Оно появилось из-за протестов рабочих за трудовые права в Чикаго в 1886 году, но в СССР приобрело новый смысл.

1 мая в СССР всегда происходили массовые демонстрации, в которых участвовали даже дети. Логично, что после аварии на ЧАЭС возник вопрос о целесообразности массового празднования.

В Киеве выступали за отмену демонстрации, ведь Крещатик расположен в низине, так что велика вероятность, что радиация будет оседать именно там. Однако Москва была категорически против отмены праздника и для сохранения иллюзии контроля над ситуацией пренебрегла безопасностью людей. Потому 30 апреля на заседании украинской коммунистической партии утвердили проведение первомайской демонстрации.

1 мая 1986 в 10:00 на главной улице Киева собрались более 120 тысяч киевлян и гостей столицы. На почетной трибуне стояли руководители министерств, ведомств и депутаты Верховного Совета СССР вместе со своими семьями, ведь Москва настаивала на том, чтобы они своим примером продемонстрировали, что у людей нет причин для волнения.

Во время начала походки радиационный фон в 500 раз превышал норму и это дало свои последствия. После почти 1,5 часовой демонстрации люди начали массово попадать в больницы с лучевой болезнью. Однако больным даже не могли поставить диагноз, потому что так приказали "сверху". Поэтому врачи списывали все симптомы на вегето-сосудистую дистонию.

История первомайских митингов 1986 года – это трагический пример того, как власти СССР ставили свои политические интересы выше жизни и здоровья людей. Даже глава союза Михаил Горбачев впоследствии признал, что Чернобыльская катастрофа и реакция власти на нее были настолько масштабными, что ускорили распад "совка".

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