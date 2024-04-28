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Как власти СССР устроили первомайский митинг, скрывая катастрофу на ЧАЭС: история преступления

Анна Онищенко
Новости. Общество
3 минуты
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Как власти СССР устроили первомайский митинг, скрывая катастрофу на ЧАЭС: история преступления

26 апреля 1986 года мир потрясла ужасная трагедия – авария на Чернобыльской АЭС. Эта катастрофа стала одной из самых масштабных ядерных аварий в истории человечества, нанеся значительные человеческие жертвы, экологический и экономический ущерб.

Однако вместо того, чтобы предупредить людей и принять меры, чтобы спасти человеческие жизни, власти СССР пытались скрыть факты, чем подвергли опасности свое население. Ukraїner рассказал о том, как коммунисты устроили первомайский митинг, чтобы никто не догадался, что что-то не так.

Официальная информация о том, что на ЧАЭС произошла авария, появилась только вечером 28 апреля и ограничилась 15-секундным сообщением, в котором говорилось о повреждении атомного реактора и о том, что принимаются все необходимые меры.

Предупреждение об опасности радиоактивного излучения появилось еще позже – 5 мая, а советы по защите – 9 мая.

Власти СССР пытались всеми силами скрыть последствия и опасности крушения, чтобы сохранить репутацию. Она заявляла, что все предупреждения о влиянии радиации – это антисоветские кампании, клевета и теория заговоров.

Демонстрация 1 мая

Ежегодно в СССР 1-2 мая проходил один из важнейших пропагандистских праздников – День международной солидарности трудящихся. Оно появилось из-за протестов рабочих за трудовые права в Чикаго в 1886 году, но в СССР приобрело новый смысл.

1 мая в СССР всегда происходили массовые демонстрации, в которых участвовали даже дети. Логично, что после аварии на ЧАЭС возник вопрос о целесообразности массового празднования.

Как власти СССР устроили первомайский митинг, скрывая катастрофу на ЧАЭС: история преступления

В Киеве выступали за отмену демонстрации, ведь Крещатик расположен в низине, так что велика вероятность, что радиация будет оседать именно там. Однако Москва была категорически против отмены праздника и для сохранения иллюзии контроля над ситуацией пренебрегла безопасностью людей. Потому 30 апреля на заседании украинской коммунистической партии утвердили проведение первомайской демонстрации.

Как власти СССР устроили первомайский митинг, скрывая катастрофу на ЧАЭС: история преступления

1 мая 1986 в 10:00 на главной улице Киева собрались более 120 тысяч киевлян и гостей столицы. На почетной трибуне стояли руководители министерств, ведомств и депутаты Верховного Совета СССР вместе со своими семьями, ведь Москва настаивала на том, чтобы они своим примером продемонстрировали, что у людей нет причин для волнения.

Во время начала походки радиационный фон в 500 раз превышал норму и это дало свои последствия. После почти 1,5 часовой демонстрации люди начали массово попадать в больницы с лучевой болезнью. Однако больным даже не могли поставить диагноз, потому что так приказали "сверху". Поэтому врачи списывали все симптомы на вегето-сосудистую дистонию.

Как власти СССР устроили первомайский митинг, скрывая катастрофу на ЧАЭС: история преступления

История первомайских митингов 1986 года – это трагический пример того, как власти СССР ставили свои политические интересы выше жизни и здоровья людей. Даже глава союза Михаил Горбачев впоследствии признал, что Чернобыльская катастрофа и реакция власти на нее были настолько масштабными, что ускорили распад "совка".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как еще советские власти пытались скрыть масштаб трагедии и почему это ускорило распад СССР.

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