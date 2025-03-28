Как вкусно запечь свинину в духовке, чтоб она была очень сочной и мягкой: делимся рецептом идеального маринада
Если вы хотите вкусно запечь мясо, чтобы оно было сочным и мягким, его нужно перед приготовлением хорошо замариновать. Для маринада отлично подойдут специи, тертый чеснок, горчица.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, запеченного мяса, со специями и горчицей.
Ингредиенты:
- 1-1,5 кг свинины биток
- 3-4 зубчика чеснока
- 1,5 ст.л. соли
- специи: 1 ч.л. паприки, 2 ч.л. специй для мяса, по желанию сухой чеснок, и 1 ч.л. французской горчицы
- 2 ст.л. масла
Способ приготовления:
1. Мясо просушиваем полотенцем.
2. Чеснок нарезаем на 2-3 кусочка, подсаливаем и шпионим им мясо. Специи и соль соединяем, натираем мясо ими и делаем ему массаж 5-10 минут со всех сторон. Обвязываем мясо нитью, смазываем растительным маслом и французской горчицей. Маринуем мясо в холодильнике от 4-х часов до суток.
3. Запекаем при 250 С 30 минут, накрываем фольгой сверху и допекаем еще 1,5 часа при 160 градусах.
Даем мясу отдохнуть после запекания 1-2 часа в фольге.
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