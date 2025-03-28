Как вкусно запечь свинину в духовке, чтоб она была очень сочной и мягкой: делимся рецептом идеального маринада

Если вы хотите вкусно запечь мясо, чтобы оно было сочным и мягким, его нужно перед приготовлением хорошо замариновать. Для маринада отлично подойдут специи, тертый чеснок, горчица.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, запеченного мяса, со специями и горчицей.

Ингредиенты:

1-1,5 кг свинины биток

3-4 зубчика чеснока

1,5 ст.л. соли

специи: 1 ч.л. паприки, 2 ч.л. специй для мяса, по желанию сухой чеснок, и 1 ч.л. французской горчицы

2 ст.л. масла

Способ приготовления:

1. Мясо просушиваем полотенцем.

2. Чеснок нарезаем на 2-3 кусочка, подсаливаем и шпионим им мясо. Специи и соль соединяем, натираем мясо ими и делаем ему массаж 5-10 минут со всех сторон. Обвязываем мясо нитью, смазываем растительным маслом и французской горчицей. Маринуем мясо в холодильнике от 4-х часов до суток.

3. Запекаем при 250 С 30 минут, накрываем фольгой сверху и допекаем еще 1,5 часа при 160 градусах.

Даем мясу отдохнуть после запекания 1-2 часа в фольге.

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