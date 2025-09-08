Как вкусно приготовить полезный и бюджетный минтай: самый простой рецепт

Минтай – бюджетная и вкусная рыба, которую можно готовить на сковороде и в духовке. А для того, чтобы рыба была еще более полезной, ее лучше всего готовить с овощами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного тушеного минтая с овощами и специями.

Ингредиенты:

Минтай 1,3 кг

Приправа для рыбы 1 ч.л.

Растительное масло 2 ст.л.

Лук 400 г

Помидоры 200 г

Сладкий перец 200 г

Чеснок 15 г

Сливочное масло 100 г

Томатная паста 1 ст.л.

Сметана 2 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Вода 100 мл

Способ приготовления:

1. Рыбу помойте, порежьте большими кусками.

2. Овощи порежьте, натрите и обжарьте.

3. Рыбу и овощи сложите в форму, слоями. Залейте томатной пастой с водой и сметаной и готовьте в духовке или готовьте прямо на сковороде.

