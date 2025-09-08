Видео дня
Как вкусно приготовить полезный и бюджетный минтай: самый простой рецепт
Минтай – бюджетная и вкусная рыба, которую можно готовить на сковороде и в духовке. А для того, чтобы рыба была еще более полезной, ее лучше всего готовить с овощами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного тушеного минтая с овощами и специями.
Ингредиенты:
- Минтай 1,3 кг
- Приправа для рыбы 1 ч.л.
- Растительное масло 2 ст.л.
- Лук 400 г
- Помидоры 200 г
- Сладкий перец 200 г
- Чеснок 15 г
- Сливочное масло 100 г
- Томатная паста 1 ст.л.
- Сметана 2 ст.л.
- Соль 1 ч.л.
- Вода 100 мл
Способ приготовления:
1. Рыбу помойте, порежьте большими кусками.
2. Овощи порежьте, натрите и обжарьте.
3. Рыбу и овощи сложите в форму, слоями. Залейте томатной пастой с водой и сметаной и готовьте в духовке или готовьте прямо на сковороде.
