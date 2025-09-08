УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как вкусно приготовить полезный и бюджетный минтай: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Рецепт рыбы

Минтай – бюджетная и вкусная рыба, которую можно готовить на сковороде и в духовке. А для того, чтобы рыба была еще более полезной, ее лучше всего готовить с овощами.

Видео дня
Полезный минтай

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного тушеного минтая с овощами и специями.

Как вкусно приготовить минтай

Ингредиенты:

  • Минтай 1,3 кг
  • Приправа для рыбы 1 ч.л.
  • Растительное масло 2 ст.л.
  • Лук 400 г
  • Помидоры 200 г
  • Сладкий перец 200 г
  • Чеснок 15 г
  • Сливочное масло 100 г
  • Томатная паста 1 ст.л.
  • Сметана 2 ст.л.
  • Соль 1 ч.л.
  • Вода 100 мл

Способ приготовления:

1. Рыбу помойте, порежьте большими кусками.

Рыба со специями

2. Овощи порежьте, натрите и обжарьте.

Рыба с овощами

3. Рыбу и овощи сложите в форму, слоями. Залейте томатной пастой с водой и сметаной и готовьте в духовке или готовьте прямо на сковороде.

Готовая рыба

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомится с рецептами: