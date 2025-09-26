УкраїнськаУКР
Как вкусно приготовить "быструю" маринованную капусту с перцем и морковью: есть можно через сутки

Маринованная капуста – очень полезный и ценный продукт, который нужно есть всем. Для яркого вкуса и сочности кулинары советуют добавлять в основу морковь, сладкий перец, лук. А также особый вкус блюду придаст именно маринад, и лучше – горячий.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной капусты, которую можно есть через день.

Ингредиенты:

  • На 1 кг капусты
  • 1-2 болгарских перца
  • 1-2 моркови
  • 3-4 зуб. чеснока

Маринад:

  • 0,5 л воды
  • 100 мл уксуса 9%
  • 100 мл растительного масла
  • 1 ст. л. соли
  • 3 ст. л. сахара (не полные)
  • 2-3 лавровых листа
  • 3-4 гвоздики
  • перец горошком

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте тоненько овощи и перемешайте, но не перетирайте.

2. Сварите маринад, как только закипает – нужно снять и залить капусту.

3. Поставьте под пресс и оставьте при комнатной температуре на 2-4 часа. Переложите в емкость вместе с маринадом – и в холодильник.

Есть можно уже на следующий день!

