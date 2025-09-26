Видео дня
Как вкусно приготовить "быструю" маринованную капусту с перцем и морковью: есть можно через сутки
Маринованная капуста – очень полезный и ценный продукт, который нужно есть всем. Для яркого вкуса и сочности кулинары советуют добавлять в основу морковь, сладкий перец, лук. А также особый вкус блюду придаст именно маринад, и лучше – горячий.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной капусты, которую можно есть через день.
Ингредиенты:
- На 1 кг капусты
- 1-2 болгарских перца
- 1-2 моркови
- 3-4 зуб. чеснока
Маринад:
- 0,5 л воды
- 100 мл уксуса 9%
- 100 мл растительного масла
- 1 ст. л. соли
- 3 ст. л. сахара (не полные)
- 2-3 лавровых листа
- 3-4 гвоздики
- перец горошком
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте тоненько овощи и перемешайте, но не перетирайте.
2. Сварите маринад, как только закипает – нужно снять и залить капусту.
3. Поставьте под пресс и оставьте при комнатной температуре на 2-4 часа. Переложите в емкость вместе с маринадом – и в холодильник.
Есть можно уже на следующий день!
