Как вкусно приготовить 'быструю' маринованную капусту с перцем и морковью: есть можно через сутки

Маринованная капуста – очень полезный и ценный продукт, который нужно есть всем. Для яркого вкуса и сочности кулинары советуют добавлять в основу морковь, сладкий перец, лук. А также особый вкус блюду придаст именно маринад, и лучше – горячий.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной капусты, которую можно есть через день.

Ингредиенты:

На 1 кг капусты

1-2 болгарских перца

1-2 моркови

3-4 зуб. чеснока

Маринад:

0,5 л воды

100 мл уксуса 9%

100 мл растительного масла

1 ст. л. соли

3 ст. л. сахара (не полные)

2-3 лавровых листа

3-4 гвоздики

перец горошком

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте тоненько овощи и перемешайте, но не перетирайте.

2. Сварите маринад, как только закипает – нужно снять и залить капусту.

3. Поставьте под пресс и оставьте при комнатной температуре на 2-4 часа. Переложите в емкость вместе с маринадом – и в холодильник.

Есть можно уже на следующий день!

