Как в СССР хранили продукты в жару: было несколько вариантов

До появления холодильников сохранение продуктов в СССР требовало знаний, опыта и изобретательности. В ход шли природные ресурсы, традиции предков и элементарные законы физики.

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Первые бытовые холодильники появились в СССР лишь в начале 1960-х годов, а до того времени миллионы семей использовали альтернативные, порой очень изобретательные, решения. OBOZ.UA рассказывает, как тогда хранили продукты в жару.

Что такое ледовни

Одним из самых эффективных средств хранения продуктов в городе был ледовня – специальный шкаф или сундук с отделением для льда. Лед заготавливали еще зимой: его выпиливали на реках, распиливали на блоки и хранили в подземных ямах, пересыпанных опилками или соломой. Благодаря хорошей теплоизоляции и плотной упаковке такой лед мог храниться до середины лета, обеспечивая холод для основных продуктов – молока, мяса, рыбы.

Подземные погреба

В сельской местности почти каждый дом имел погреб или глубокий подвал, где держалась стабильно низкая температура – 10–12°C даже в самые жаркие дни. Там хранили мясо, молочные продукты, яйца, овощи и заготовки. Влажность и отсутствие света дополнительно замедляли порчу продуктов.

В городах, где подвалов не было, люди придумывали другое: специальные ящики с двойными стенками, между которыми насыпали опилки, песок или торф для изоляции. Такие "мини-холодильники" часто размещали на балконах или в коридорах.

Народные методы

Кроме ледовень и погребов, советские хозяйки использовали простые, но эффективные методы:

Влажная ткань – молоко, творог или масло заворачивали в мокрое полотенце. При испарении вода охлаждала продукт.

Глиняная посуда – кувшины из пористой глины создавали эффект естественного кондиционирования, ведь влага из их стенок испарялась, снижая температуру содержимого.

Колодцы – в селе продукты в ведрах опускали в прохладную колодезную воду.

Реки и ручьи – на дачах банки, бутылки или пищевые свертки клали в воду, утяжеляя камнями или закрепляя веревками.

Заготовки: долгое хранение без холода

Самый надежный способ сохранить продукты – превратить их в заготовки.

Квашение – капусту квасили в кадках, сохраняя ее месяцами без холода.

Соление – огурцы, помидоры, рыбу солили в больших бочках.

Сушка – фрукты, ягоды, грибы сушили на открытом воздухе или на чердаке.

Копчение и вяление – мясо и рыбу обрабатывали дымом и солью, чтобы сохранить на зиму.

Эра холодильников

Массовое производство бытовых холодильников в СССР началось лишь в 1960-х годах. Модели "Саратов", "Минск", "ЗиЛ" стали признаком достатка и технического прогресса.

Несмотря на появление техники, многие семьи еще долго хранили продукты по старым методам, ведь холодильники стоили слишком дорого.

OBOZ.UA писал ранее, из чего изготавливали молоко и сметану в СССР – продукты, которые считались полностью "натуральными".

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