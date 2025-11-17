Как узнать, когда заканчивается отсрочка от мобилизации: объяснение
В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. После появления электронных военно-учетных документов в приложении "Резерв+" возникла необходимость четко понимать, как правильно определять срок действия отсрочки.
Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, как проверить срок действия отсрочки. Специалист отмечает, что отметка "до окончания мобилизации" в электронном файле не является окончательной и требует дополнительной проверки.
Как узнать, когда заканчивается отсрочка
Сначала в приложении "Резерв+" нужно загрузить электронные военно-учетные документы в формате PDF. По словам адвоката, если документ содержит конкретную календарную дату, она и является сроком действия отсрочки. Если же указана формулировка "до окончания мобилизации", следует дополнительно проверить информацию.
Для этого необходимо сформировать полную выписку в "Резерв+", где обычно уже указана точная дата завершения действия отсрочки. Тарасенко добавила, что во многих случаях в выписке указана дата 2 февраля 2026 года. К этому времени военнообязанному нужно убедиться в продлении отсрочки или подготовить новый пакет документов и подать их в ЦНАП.
Если же и в полной выписке остается формулировка "до окончания мобилизации", то такая отсрочка действует в течение всего периода мобилизации или до потери оснований, на которых она была предоставлена.
