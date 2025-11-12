Кто из студентов имеет право на отсрочку и могут ли мобилизовать во время каникул: объяснение

Студенты, которые учатся на дневной или дуальной формах и получают высший уровень образования, чем уже полученный, имеют право получить отсрочку от мобилизации. То есть не всех студентов автоматически запрещается отправлять в армию – существуют исключения.

Об отсрочке для соискателей профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования говорится в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Призыву на военную службу во время мобилизации в особый период они не подлежат, если выполняются оба эти критерия:

– лица учатся на дневной или дуальной формах;

– лица получают уровень образования, который выше ранее полученного (в последовательности, определенной частью 2 статьи 10 Закона "Об образовании"), либо являются докторантами и лицами, зачисленными на обучение в интернатуру.

Кроме этого, студентам необходимо надлежащим образом оформить отсрочку в военкомате или через систему Резерв+, чтобы не быть мобилизованным.

Могут ли студентов мобилизовать на время каникул

В период каникул мобилизовать студентов с законными и правильно оформленными отсрочками не могут.

Но существует критический промежуток времени – после получения диплома бакалавра и до зачисления на магистратуру, когда отсрочка временно не действует, потому что человек фактически закончил одно обучение и еще не начал другое. Именно в этот момент студенты рискуют получить повестку, если официально еще не восстановили статус.

