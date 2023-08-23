Как 'уважаемые бандеровцы' 24 августа 1991 года приняли Акт провозглашения независимости Украины: исторические фото и видео

32 года назад в Верховной Раде произошло событие, изменившее не только историю Украины, но и всего мира, поставив, казалось бы, окончательную точку на грезах российских захватчиков об империи. 24 августа 1991 года парламентарии приняли Акт провозглашения независимости Украины – ключевой документ для истории нашего государства.

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В тот субботний день сбывалась мечта нескольких поколений украинцев, страдавших сначала от российской империи, а затем от созданного ею монстра – Союза Советских Социалистических Республик. Союз уже дышал на ладан и был фактически добит путчем 19 августа 1991 года, который хоть и подавили, но реанимировать республику советов уже не смогли.

Несмотря на то, что в Украине у власти находились приверженные Москве коммунисты, украинское общество почувствовало слабость центральной власти советов и потребовало полного расторжения связей с СССР.

Чуть больше чем за год до этого Компартия Украины, которая имела конституционное большинство в Верховной Раде, уже объявляла о независимости Украины в Декларации о государственном суверенитете, которая была проголосована 16 июля 1990 года. Проблема с декларацией коммунистов заключалась в том, что они якобы объявляли независимость, но прописали в документе будущее создание нового союза с Россией и другими республиками СССР ...

Поэтому неудивительно, что уже через год на фоне роста общественного запроса о настоящей независимости в парламенте начались исторические события. Автором текста Акта был диссидент Левко Лукьяненко, а черновик документа предлагал не просто провозгласить независимость Украины, но восстановить ее, учитывая, что 22 января 1918 года Четвертым Универсалом Центральной Рады уже провозглашалась независимость Украины (Украинской Народной Республики).

Пока в самом парламенте бушевали страсти, на улицах тоже не было затишья. Но в хорошем смысле этого слова. Очевидцы рассказывали, что под одним только парламентом на протяжении всего дня находились от 30 до 50 тысяч человек, ожидавших судьбоносного решения, наблюдая за трансляцией из зала ВР.

Леонид Кравчук, который тогда возглавлял парламент, едва ли не ежеминутно призывал парламентариев к порядку и сам едва не получил по ушам от представителей оппозиционного Народного совета, упрекавшего его в нерешительности и ставившего в пример Бориса Ельцина, который встал на защиту демократии в России.

Впоследствии, несмотря на шум и споры, на рассмотрение вынесли постановление о провозглашении независимости Украины. Оно получило поддержку 321 депутата. Вслед за этим сразу же был принят Акт провозглашения независимости, получивший поддержку 346 депутатов.

В зале воцарилась победная эйфория, а киевский депутат Валерий Ивасюк обратился к коллегам со словами "Уважаемая суверенная Верховная Рада! Уважаемый голова! Уважаемые бандеровцы!"

На улице провозглашение Акта встретили со слезами счастья и радости, а когда к людям вышли представители оппозиции, которые смогли дожать коммунистов, их приветствовали как настоящих героев. В частности, Левка Лукьяненко буквально носили на руках.

Тем временем в парламент, уже начавший принимать первые законы независимой страны, внесли флаг Украины. На самом же здании парламента еще некоторое время оставался флаг РСФСР и только 4 сентября рядом появился сине-желтый флаг.

Окончательный референдум по провозглашению независимости Украины состоялся 1 декабря 1991 года. За свободное украинское государство высказались почти 29 млн украинцев (90,32% от пришедших на референдум).

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