Как уникальное солнечное затмение 12 августа может повлиять на собак и кошек: предупреждение для владельцев

Владельцев домашних животных предупредили, что не стоит тратить деньги на солнцезащитные очки для своих собак в преддверии редкого солнечного затмения, которое состоится в этом месяце.

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Поскольку миллионы людей готовятся наблюдать частичное солнечное затмение 12 августа, ветеринарные эксперты заявляют, что наибольшую опасность для домашних животных представляет не само затмение, а доброжелательные владельцы, которые пытаются привлечь их к этому, пишет Express.

В отличие от людей, собаки и кошки обычно не смотрят прямо на Солнце, а это означает, что они вряд ли получат повреждения глаз, которые могут возникнуть у людей, наблюдающих за затмением без надлежащей защиты.

Вместо этого ветеринары советуют владельцам просто оставлять своих домашних животных в покое, держать собак на поводке, если они гуляют, и, если животное начинает беспокоиться из-за внезапного снижения освещенности, уводить его в тихое место, пока явление не пройдет.

Этот совет появился на фоне подготовки к самому зрелищному затмению за почти три десятилетия. 12 августа состоится полное солнечное затмение, которое в Украине можно будет наблюдать лишь как частичную фазу вечером перед заходом Солнца. Полную фазу увидят жители Гренландии, Исландии, Португалии и севера Испании. Это первое полное затмение в Европе с 1999 года.

Анхела Гонсалес, доцент факультета ветеринарной медицины Университета Сантьяго-де-Компостела и ветеринарный хирург Ветеринарной больницы Университета Рофа Кодини в Луго, Испания, сказала, что животные руководствуются инстинктами.

Она также призвала владельцев не покупать защитные очки для домашних животных.

"Нет необходимости надевать на них очки, да и к тому же большинство из них не привыкли их носить", — сказала она, добавив, что владельцы никогда не должны заставлять животное смотреть на затмение.

Некоторые особенно чувствительные домашние животные могут испугаться внезапной темноты. "Это правда, что внезапное изменение освещения может их напугать, но обычно ничего не происходит", — пояснила специалистка.

Если животное все же испытывает тревогу или теряет ориентацию, она рекомендует просто держать его в знакомой, тихой обстановке, пока оно не успокоится.

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