Как улучшить урожай клубники: нужно всего одно удобрение

Чтобы клубника лучше завязывала ягоды, была слаще и давала более щедрый урожай, в период бутонизации и цветения ее можно подкормить борной кислотой. Бор нужен растению для нормального опыления, формирования завязи и развития плодов.

Видео дня

Если этого элемента не хватает, часть цветков может осыпаться, а ягоды – вырастать мелкими или деформированными. OBOZ.UA рассказывает, как улучшить урожай клубники.

Почему борная кислота полезна для клубники

Такая подкормка может дать несколько заметных эффектов:

цветки лучше опыляются;

завязи меньше осыпаются;

ягоды вырастают более ровными и крупными;

плоды могут накапливать больше сахаров;

растение становится крепче и лучше противостоит части болезней.

Особенно полезным бор может быть тогда, когда клубника обильно цветет, но ягод образуется мало. В таком случае причина может быть не только в погоде или опылении, но и в недостатке микроэлементов.

Как приготовить раствор борной кислоты

Для подкормки клубники используют слабый раствор: 2 грамма борной кислоты на 10 литров воды. Это важно, потому что бор в больших количествах может быть токсичным для растений.

Есть еще один нюанс: борная кислота плохо растворяется в холодной воде. Поэтому сначала ее лучше развести отдельно.

Налейте стакан горячей воды примерно 50 градусов;

всыпьте 2 грамма борной кислоты;

хорошо размешайте, чтобы кристаллы полностью растворились;

вылейте этот концентрат в 10 литров воды комнатной температуры.

После этого раствор можно использовать для опрыскивания клубники по листьям.

Когда обрабатывать клубнику

Лучше всего проводить такую подкормку трижды за сезон. Первый раз – в начале бутонизации, когда на кустах только появляются цветоносы. Это помогает подготовить растение к цветению.

Второй раз клубнику опрыскивают во время массового цветения. Это самый важный момент, ведь именно тогда формируется будущий урожай.

Третью обработку можно провести в начале плодоношения, когда ягоды еще зеленые и только начинают расти. В этот период бор помогает плодам лучше набирать массу.

Как правильно опрыскивать клубнику

Обработку лучше делать рано утром или вечером, когда нет яркого солнца. Если опрыскать листья днем, капли могут сработать как маленькие линзы и оставить ожоги. Погода должна быть сухой, безветренной и желательно без дождя в ближайшие несколько часов. Иначе раствор просто смоется, и пользы будет меньше.

Во время опрыскивания следует смачивать не только верхнюю сторону листа, но и нижнюю. Именно там растение хорошо впитывает питательные вещества.

Чего нельзя делать

Самое главное правило – не увеличивать дозу "для лучшего эффекта". Борная кислота полезна лишь в малых количествах. Если переборщить, листья могут начать желтеть, подсыхать по краям и выглядеть обожженными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цветы стоит посадить в мае, если вы хотите быстро увидеть цветение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.