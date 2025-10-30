Как укрывать растения на зиму: когда и какие условия нужны

С приближением холодов для садоводов становится актуальной защита растений от перепадов температуры и морозного ветра, который высушивает ветви. Правильная подготовка сада к зиме и укрытие чувствительных к морозам растений помогут им успешно перезимовать.

Одной из главных зимних процедур в таком случае является укрытие растений. Как сделать его правильно, рассказал блог Agrovinn.

Какие растения и зачем надо укрывать на зиму

Особенно уязвимыми к зимним холодам являются теплолюбивые многолетники, экзотические цветы, а также декоративные и хвойные кустарники в возрасте до четырех лет. Также обязательно нужно укрывать розы, гортензии, рододендроны, корейские хризантемы, кусты вейгелы, буддлеи, дейции, древовидные пионы, туи, тисы, можжевельник, виноград, молодые персики и абрикосы.

В укрытии нуждаются и растения, посаженные осенью, которые еще не успели хорошо укорениться. Зимнее укрытие защищает поверхностную корневую систему и молодые побеги от вымерзания. Особенно важно это, если зима выдалась бесснежной.

У плодовых деревьев утепление предотвращает образование трещин на коре, которые возникают при чередовании оттепелей с морозами. Туи и другие хвойные укрытие защищает от высушивания ветрами, помогает сохранить насыщенный цвет хвои и продлевает естественный покой растений при ранних оттепелях.

Когда укрывают растения на зиму

Сроки, когда нужно укрывать свой сад, зависят от региона. В центральных регионах устанавливать укрытия начинают в конце октября. Если осень теплая, лучше подождать до начала ноября. На севере ориентируются на наступление постоянного похолодания.

Если вы новичок и вам сложно сориентироваться, руководствуйтесь таким золотым правилом: укрытие устанавливают после наступления устойчивых минусовых температур, когда верхний слой почвы промерзнет. Работы нужно выполнять в ясный, сухой день. Укрывать растения во время дождя нельзя — во влажной среде высок риск развития грибковых инфекций. Также не рекомендуется укрывать растения раньше наступления холодов.

Снимать защиту с растений нужно не раньше марта-апреля и лишь с устойчивым повышением температуры. Укрытие от солнечных ожогов снимают после таяния снега. Важный нюанс: убирать укрытие необходимо постепенно, чтобы не создавать резких перепадов "из тепла в холод" и не повредить теплолюбивые культуры.

Как подготовить растения к укрытию на зиму

Цель подготовки — помочь растениям войти в состояние покоя. Для этого прибегают к таким шагам:

проводят обильный полив , чтобы вода глубоко проникла в землю;

, чтобы вода глубоко проникла в землю; тщательно рыхлят приствольный круг , чтобы насытить землю кислородом;

, чтобы насытить землю кислородом; вносят фосфорные или калийные удобрения - они помогают молодым побегам одревеснеть, а растению в целом окрепнуть;

- они помогают молодым побегам одревеснеть, а растению в целом окрепнуть; избегают азотных удобрений , поскольку они провоцируют рост молодой зелени, что приводит к стрессу растения;

, поскольку они провоцируют рост молодой зелени, что приводит к стрессу растения; проводят санитарную (не глубокую) обрезку – у роз (кроме плетистых) в октябре срезают цветы, обрывают листья, удаляют невызревшие побеги и проводят обрезку перед самым укрытием.

Способы укрытия растений на зиму

К основным способам относятся окучивание, мульчирование, пеленание, пригибание и воздушно-сухое укрытие. Каждый способ имеет свои особенности.

Окучивание

Окучивание (присыпание землей) — самый распространенный метод сохранения корневой системы растения зимой. Земляной холмик (высотой 10-40 см) вокруг основания растения обеспечивает постоянную температуру в области корневой шейки и сохраняет почки и корни.

Начинают окучивание перед наступлением постоянных холодов. Если проводить его в теплый или влажный период, это может привести к выпреванию коры. Следует учесть, что для окучивания нужна рыхлая и воздухопроницаемая земля. Если подсыпать растения глинистой почвой, они сопреют.

Метод окучивания на зиму подходит для чайно-гибридных роз, корейских хризантем и других невысоких (20-30 см) теплолюбивых растений.

Мульчирование

Мульчирование – это утепление почвы путем накрытия ее натуральным или подходящим искусственным материалом. Такой метод лучше всего подходит для растений с поверхностной или слабой корневой системой. В качестве мульчи чаще всего используют сухие опавшие листья (кроме дубовых и ореховых), перепревшие опилки, кору, торф, компост.

Перед мульчированием у основания штамба делают маленький холмик из песка (до 10 см), и уже вокруг него рассыпают мульчу (до 40 см), оставляя небольшое отверстие посередине. Мульчировать непосредственно ствол растения не нужно, иначе начнется процесс выпревания.

Недостаток метода заключается в том, что в дождливую зиму органическая мульча мокнет и гниет, или замерзает в ледяной ком, если после дождей возвращаются морозы. Если мульчировать растения торфом или опилками, они могут изменить качество почвы – сделать ее кислой. Поэтому метод мульчирования используют редко.

Свободное пеленание растений

Этот метод используют для защиты от солнечных ожогов в феврале-апреле. Наиболее уязвимы к солнцу хвойники (туи, можжевельники, кипарисовики). Под воздействием ультрафиолета хвоя просыпается и начинает испарять влагу. Если весна солнечная, это может произойти, пока корни еще спят в мерзлой земле. Это приводит к физиологическому высушиванию растения и ожогу.

Для защиты растение обвивают снизу вверх прочным, воздухопроницаемым полотном (белый спанбонд, затеняющие сетки 75-95%) и фиксируют шнуром. Натуральную мешковину для этой процедуры использовать нельзя. Она впитывает влагу, способствует гниению при оттепелях, а в мороз превращается в жесткий ледяной "панцирь". Снимают такое укрытие в апреле, когда земля полностью оттает.

Пригибание растений

Метод подходит для вьющихся растений и лиан (например, плетистых роз), цветущих на побегах предыдущего года. Побеги снимают с опор и укладывают на деревянный настил для изоляции от сырости. Гибкие ветви аккуратно пригибают и закрепляют. Сверху укрывают дышащим материалом (агроволокном). Пригибание необходимо выполнить до наступления морозов, поскольку промерзшая хрупкая древесина легко ломается.

Каркасное воздушно-сухое укрытие

Этот метод нужен хвойным с широкой кроной, рододендронам, древовидным пионам, розам и другим теплолюбивым невысоким растениям. Для такого укрытия сооружается прочный каркас из пластиковых труб, деревянных палок или других материалов. Он имеет вид пирамидки. Главное условие: каркас должен быть выше растения (зазор примерно полметра). Это создаст необходимую воздушную прослойку.

На каркас набрасывают укрывной материал — белое агроволокно (спанбонд). Раскидистые кусты перед укрытием аккуратно связывают (если они не хрупкие). Сначала укрытие не опускают до земли, давая растению проветриваться. Когда столбик термометра опустится ниже -5°C, укрытие полностью опускают до земли.

Важно, чтобы ветви при этом методе укрытия не касались каркаса и агроволокна. Если они примерзнут, это приведет к гибели примерзшей части растения.

Также категорически нельзя делать чехлы для укрытия из пленки. Полиэтилен нарушает циркуляцию воздуха. Под таким накрытием в оттепель образуется парниковый эффект и собирается конденсат. От этого почки могут набухнуть, а когда ударят морозы, они погибнут.

Чехлы из агроволокна надежно защищают от выпревания, вымерзания и солнечных ожогов. Они свободно пропускают воздух, что делает невозможным развитие грибков, пропускают достаточно света, но защищают от ожогов, и смягчают перепады температур, создавая идеальный микроклимат.

