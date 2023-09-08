8 вересня 1514 року спільне 15-тисячне військо українців, литовців, поляків, білорусів, німців…під командуванням 54-річного українця Великого Гетьмана Литовського Костянтина Івановича ОСТРОЗЬКОГО розбило під Оршею (територія сучасної Білорусі) 80-тисячне московське військо (російські історики вважають, що чисельність московського війська була значно меншою). Втрати московитів, як описують історики, сягали до 30 тисяч вояків, а в полон потрапив очільник московського війська Іван Челяднін, 8 воєвод, 37 бояр і більше тисячі дворян.

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Зауважу, що Костянтина Острозького називають найвидатнішим військовим полководцем і стратегом 16 століття. Вважається, що він виграв 33 битви і програв лише 2.

На знак поваги до знаменитого військового і державного діяча та на честь нашої спільної перемоги була створена литовсько-польсько-українська бригада імені Великого Гетьмана Костянтина Острозького як сучасний військовий підрозділ.

Нагадаю також, що на вшанування памʼяті Костянтина Острозького в Успенському соборі Києво-Печерської лаври 7 серпня 1579 року був встановлений надгробок у дусі традицій італійського Відродження.

3 листопада 1941 року надгробок був знищений разом із Успенським собором спецгрупою підривників скерованою Сталіним.

В 2015 році було створено громадський оргкомітет по відтворенню надгробного памʼятника Костянтину Івановичу Острозькому (співголови Оргкомітету: посол Марюс Януконіс та Микола Томенко), який розпочав свою діяльність за підтримки генерального директора Заповідника "Києво-Печерська лавра" Любомира Михайлини.

13 жовтня 2015 року Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" відбулося громадське обговорення та схвалення скульптурного проекту (автори Олесь Сидорук і Борис Крилов). Скульптурний проект в масштабу 1:15 виготовлено за кошти Фонду "Рідна країна". Подальшу роботу по відтворенню памʼятного надгробка фінансував Уряд Литви та благодійний Фонд "Корона князів Острозьких" (голова Фонду Робертас Габулас).

24 серпня 2021 року - відкрито першу чергу відтвореного надгробного памʼятника князю Костянтину Острозькому в Успенському соборі.

Нині роботи по завершенню встановлення памʼятника фінансує і Українська Держава.

А сьогодні в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" відбудеться урочисте відкриття меморіальної дошки на честь князя Костянтина Острозького - видатного українського державного, військового та церковного діяча, Великого гетьмана Литовського, ктитора Києво-Печерської лаври.

Меморіальна дошка князя Острозькому - це подарунок від скульпторів Бориса Крилова, Олеся Сидорука та засновника ливарної майстерні Ігоря Давидова.

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