Как украинцам отказаться от временной защиты при выезде из Польши: пошаговая инструкция

Украинцы, которые решили вернуться домой или переехать в другую страну, должны официально отказаться от временной защиты в Польше перед выездом. Такая процедура является обязательной.

Временная защита автоматически теряется, если человек находится за пределами Польши более 30 дней. В таком случае статус UKR отменяется, а номер PESEL меняется на NUE. OBOZ.UA рассказывает, как отказаться от временной защиты.

Перед выездом из Польши украинцам необходимо подать заявление об отказе от временной защиты в органы местной власти: гминную или городскую администрацию. Если вы получали социальные выплаты через ZUS, следует сообщить о выезде через электронную платформу или непосредственно в отделении учреждения.

Кроме того, стоит закрыть все банковские счета, открытые в Польше. Если планируете переезд в другую страну, стоит заранее проверить, можно ли там получить защиту повторно. Некоторые государства отказывают заявителям, которые уже имели такой статус.

Украинцы, которые получили PESEL без паспорта, должны подтвердить свою личность до 31 августа 2026 года. Кроме того, с 1 апреля 2026 года в странах ЕС действуют обновленные правила относительно условий пребывания людей с временной защитой.

Временная защита для украинцев в ЕС действует до 4 марта 2027 года. В течение этого периода водители могут пользоваться национальными удостоверениями без дополнительных процедур. Однако, рекомендуется всегда иметь при себе документы, подтверждающие этот статус.

